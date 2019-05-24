Хамоватый Зеленский публично унизил наивных украинцев
О том, что Владимир Зеленский отказался рассматривать документ, сообщил
руководитель администрации главы Незалежной Андрей Богдан. В эфире телеканала
"1+1" он пояснил, что шоумен расценил петицию как "смешную шутку".
Закон предусматривает условия прекращения полномочий главы государства – петиция в эти основания не входит, подчеркнул Богдан. Вместе с тем он признал, что часть населения недовольна Зеленским, но команда нового президента попытается переубедить народ.
Отказ украинского лидера рассматривать петицию вызвал бурю негодования. По мнению пользователей Сети, новый президент показал истинное лицо и не намерен считаться с мнением простых людей. Кто-то предположил, что в кресле главы государства юморист продержится не более двух лет.
Некоторые уверены: выбрав вместо Петра Порошенко Владимира Зеленского, украинцы сменили шило на мыло. "В деревне дураков новые развлечения", – прокомментировал ситуацию пользователь с ником Б.Х.
Зеленский вчера обещал референдум о переговорах с Россией, сегодня исключил переговоры с Россией...Завтра еще что-нибудь скажет. В общем, перефразируя грузинскую поговорку, страной управлять - это вам не лобио кушать. И быть президентом - это не в "В слуге народа" играть.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 мая 2019 г.
Петиция с требованием отставки нового главы государства появилась 22 мая и набрала за сутки 25 тысяч "автографов", а еще через день число подписавшихся перевалило за 40 тысяч. По мнению авторов, Зеленский не имеет "моральных обязательств перед собственным народом" и первыми шагами на президентском посту разочаровывает украинцев.
Одновременно с этим появилась более "снисходительная" петиция. Ее авторы предлагают дать шоумену год на выполнение обещаний и в противном случае потребовать отставки Зеленского.
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