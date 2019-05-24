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Политика

Хамоватый Зеленский публично унизил наивных украинцев

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Лидер Украины Владимир Зеленский повел себя некрасиво, отказавшись рассматривать народную петицию о собственной отставке, хотя по закону должен был это сделать. Глава государства наплевал на мнение десятков тысяч граждан, недовольных началом его президентства. 

Продолжение: Сладкая парочка: вскрылась тайная связь Тимошенко с женатым Зеленским
прочитано 1620 раз

О том, что Владимир Зеленский отказался рассматривать документ, сообщил руководитель администрации главы Незалежной Андрей Богдан. В эфире телеканала "1+1" он пояснил, что шоумен расценил петицию как "смешную шутку".

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Закон предусматривает условия прекращения полномочий главы государства – петиция в эти основания не входит, подчеркнул Богдан. Вместе с тем он признал, что часть населения недовольна Зеленским, но команда нового президента попытается переубедить народ.

Отказ украинского лидера рассматривать петицию вызвал бурю негодования. По мнению пользователей Сети, новый президент показал истинное лицо и не намерен считаться с мнением простых людей. Кто-то предположил, что в кресле главы государства юморист продержится не более двух лет.

Некоторые уверены: выбрав вместо Петра Порошенко Владимира Зеленского, украинцы сменили шило на мыло. "В деревне дураков новые развлечения", – прокомментировал ситуацию пользователь с ником Б.Х.

Петиция с требованием отставки нового главы государства появилась 22 мая и набрала за сутки 25 тысяч "автографов", а еще через день число подписавшихся перевалило за 40 тысяч. По мнению авторов, Зеленский не имеет "моральных обязательств перед собственным народом" и первыми шагами на президентском посту разочаровывает украинцев.

Одновременно с этим появилась более "снисходительная" петиция. Ее авторы предлагают дать шоумену год на выполнение обещаний и в противном случае потребовать отставки Зеленского.

Автор: Иван Поляков24 мая 2019, 11:14
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Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

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