Ветреный Зеленский отказался от переговоров с Россией
Журналисты подловили Владимира Зеленского перед его выступлением и задали вопрос: "Будут переговоры с Россией?" "Нет", – на ходу бросил президент Украины.
Уже во время выступления Зеленский несколько раз упоминал восточного соседа. О России политик говорил как о стране, которая опережает Украину по всем показателям. Также он не отказался от традиции, появившейся у украинских политиков после государственного переворота, – называть ее "агрессором".
Не обошлось и без довольно странных антироссийских выпадов. Так, во время презентации Владимир Зеленский показал публике фотографии с заседания Верховной рады и с заседания Госдумы. Снимки сопровождались подписью: "Депутаты предложили вернуть Россию к старому летоисчислению", передает ТАСС. "Вот куда нас могут привести", – пригрозил политик. "Что-то не хочется", – резюмировал он.
Отказ Владимира Зеленского от переговоров с Россией выглядит странно, учитывая предыдущие заявления бывшего шоумена. Так, во время речи на инаугурации он подчеркнул, что первоочередной задачей новой власти должно стать достижение мира в Донбассе. Ради этого, признался вступающий в должность президент Украины, он готов "пойти на все".
При этом Киев ведет последовательную политику отказа от переговоров с представителями ополчения. Вместо этого украинские власти выступают с различными призывами к России, несмотря на то, что стороной конфликта она не является.
Кроме того, 21 мая глава администрации президента Незалежной Андрей Богдан рассказывал о планах Владимира Зеленского инициировать проведение общеукраинского референдума по вопросу переговоров Киева и Москвы. Голосования еще не было, а глава Украины уже отказался от контактов с Россией.
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