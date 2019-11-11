Россиянам предрекли взлет цен на сотовую связь

Ранее эксперты рассказали, что в 2020 году цены на услуги сотовой связи поднимутся, в среднем, на 10%. Впрочем, абоненты заметили подорожание уже в этом году. Это показал опрос среди населения страны.
"Прежде всего это было вызвано необходимостью операторов увеличения цен ввиду принятия за последние три года нескольких законов, которые потребовали значительных инвестиций: закон о персональных данных, "закон Яровой" и закон о суверенном Рунете", – рассказал Кусков в интервью телеканалу "360".
Помимо этого, как отмечает "Царьград", в начале 2020 года повысится ставка НДС, а также будет отменен нацроуминг, что тоже вызовет подорожание мобильной связи. Кроме того, из-за подобных инициатив в России был отложен запуск высокоскоростной сети 5G.
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