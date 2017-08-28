В России научились бороться с алкоголизмом
"Потребление алкоголя в России снизилось с 14,3 до 10,3 литра в год на фоне роста акцизов с 2009 по 2017 год с 191 до 523 рублей за литр безводного спирта" – говорится в распространенном Министерством здравоохранения России сообщении. "В России последовательно увеличиваются налоги на крепкую алкогольную продукцию", – добавили в ведомстве.
С 2009 по 2016 год акциз на водку увеличился с 191 рубля до 500 рублей за литр безводного спирта. В текущем 2017 году акциз увеличился еще на 4,6 % и составил 523 рубля.
"Одновременно с этим потребление алкоголя в нашей стране снизилось с 14,3 литров до 10,3 литров", – заявили в пресс-службе Минздрава. Таким образом, поэтапное повышение акцизов и установление минимальной цены на крепкую является одной из наиболее эффективных мер по сокращению потребления алкоголя, – считают в Минздраве.
Тем временем в Министерстве финансов уверены, что необоснованное увеличение минимальной розничной цены на водку увеличит нелегальный оборот алкоголя: люди начнут покупать суррогат. В Минпромторге также опасаются, что повышение цены на водку до 300 рублей за поллитровку приведет к росту потребления "боярышников". Это может только навредить здоровью россиян.
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