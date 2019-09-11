Горбачев благословил Миронова и Хаматову

"Советский союз развалился, как я раньше думал, по экономическим причинам, – говорит Херманис. – Сейчас я так не думаю. Это произошло благодаря одному человеку – Михаилу Горбачеву, который решил изменить мир. Сотни миллионов людей стали свободными, а уж то, как они распорядились этой свободой– их персональное дело. И вот я думаю, что про этого человека стоит сделать спектакль".
Самому первому и последнему президенту Советского Союза идея понравилась, правда, он захотел познакомиться с режиссером. "Мы встречались с Михаилом Сергеевичем, и он рассказывал нам очень личные, почти интимные вещи, которых я нигде прежде не встречал, – признался худрук Театра Наций Евгений Миронов. – Репетиции будут в Москве и Риге, в двух городах весной 2020 года сыграем и премьеру".
Миронов подчеркнул, что политика в постановке будет только фоном. Акцент же будет сделан на человеческих качествах Горбачева и на его взаимоотношения с женой Раисой Максимовной. "Хотя это и не будет вытаскиванием скелетов из шкафа", – заверил Миронов.
Сам он занят в главной роли, а его партнершей выступит Чулпан Хаматова. Михаилу Сергеевичу такой выбор режиссера понравился, и он благословил актеров. Ожидается, что на премьеру в Театр Наций он придет с дочерью и внуками.
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