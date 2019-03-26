Народного артиста России госпитализировали в крайне тяжелом состоянии
74-летний кинематографист был вынужден прибегнуть к услуге врачей. Сообщается, что режиссер фильмов "Асса" и "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви" Сергей Соловьев экстренно госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.
Выяснилось, что у знаменитости язва желудка и проблемы с сердцем. В настоящее время медики делают все, чтобы спасти жизнь Сергея Соловьева, передает Telegram-канал Mash.
Сергей Соловьев – советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, педагог, народный артист России. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. Сергей Соловьев преподает во ВГИКе на режиссерском факультете, руководит режиссерской и актерской мастерскими, профессор.
Сергей Соловьев известен как режиссер, у которого есть своя актерская "обойма". Музой режиссера во многих фильмах, начиная с картины "Сто дней после детства", была Татьяна Друбич. Можно также отметить творческие отношения с Людмилой Савельевой, Александром Башировым, Александром Абдуловым, Ильей Ивановым, Александром Збруевым.
Напомним, ранее в Москве в возрасте 93 лет скончался культовый советский и российский режиссер Марлен Хуциев. Последние дни он провел в реанимации. Самыми известными картинами режиссера стали "Весна на Заречной улице", "Два Федора", "Застава Ильича", "Послесловие" и "Бесконечность".
Вдова Николая Караченцова попала в больницу
Она не должна так часто проводить вакцинацию
По ее мнению, нельзя лишать работы из-за такой мелочи
Девочка ловко уходила от ответа на вопрос
Популярные темы форума
Сказал, что ему нужна девственница
Крутит на минет.
Как выгнать мигрантов из страны
Постоянно мерзнут ноги
Чем вы занимались, когда были в декрете?
Сказал, что ему нужна девственница
Почему русские женщины себя не любят?
Что подарить бабушке на день рождения?
Может ли девушка сделать первый шаг?
Нашла первый седой волос
Боюсь признаться, что у меня другой
Подруга специально нагнетает
Какой самый точный тест на беременность?
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Любить или быть любимым?
Медовая диета
Какая самая лучшая диета?
Беременность перед месячными
Поболтаем?
Ушел к другу и завис на две ночи
Косметология творит чудеса
Помощь гадалки, нужно ли это?
Ранняя беременность
Почему мужчины выбирает не правильно ,для себя подругу?И девушки не правильно выбирает мужа.
Диета на воде эффективность
Диета Ксении Бородиной
Женщина Скорпион..
С правилами не ознакомлен
Минимальный доход для мужчины
У меня первая беременность