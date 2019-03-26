Народного артиста России госпитализировали в крайне тяжелом состоянии

Появились печальные новости о культовом советском режиссере и артисте. Сергей Соловьев находится в больнице.

74-летний кинематографист был вынужден прибегнуть к услуге врачей. Сообщается, что режиссер фильмов "Асса" и "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви" Сергей Соловьев экстренно госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Выяснилось, что у знаменитости язва желудка и проблемы с сердцем. В настоящее время медики делают все, чтобы спасти жизнь Сергея Соловьева, передает Telegram-канал Mash.

Сергей Соловьев – советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, педагог, народный артист России. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. Сергей Соловьев преподает во ВГИКе на режиссерском факультете, руководит режиссерской и актерской мастерскими, профессор.

Сергей Соловьев известен как режиссер, у которого есть своя актерская "обойма". Музой режиссера во многих фильмах, начиная с картины "Сто дней после детства", была Татьяна Друбич. Можно также отметить творческие отношения с Людмилой Савельевой, Александром Башировым, Александром Абдуловым, Ильей Ивановым, Александром Збруевым.

Напомним, ранее в Москве в возрасте 93 лет скончался культовый советский и российский режиссер Марлен Хуциев. Последние дни он провел в реанимации. Самыми известными картинами режиссера стали "Весна на Заречной улице", "Два Федора", "Застава Ильича", "Послесловие" и "Бесконечность".