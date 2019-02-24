Умер знаменитый композитор

Ушел из жизни знаменитый композитор Лев Колодуб. Деятелю искусств было 88 лет.

Колодуб являлся профессором Национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского. Печальная весть появилась на официальном сайте Министерства культуры Незалежной.

Композитор был заслуженным деятелем искусств УССР и даже награжден ордером "За заслуги" III степени. За свою жизнь Лев Колодуб придумал множество симфонических и оперных произведений, балетов и мюзиклов.

Практически всю жизнь рядом с композитором находилась супруга Жанна Ефимовна, которая являлась его коллегой. В семье Колодуб есть дочь и сын, а также внуки.

Отметим, в наступившем году из жизни ушли ряд знаменитостей. Напомним, ранее в Москве в возрасте 68 лет умер эстрадный певец Сергей Захаров. О кончине звезды стало известно 14 февраля. По словам Ильи Резника, артист скончался от остановки сердца.

Ранее ушел из жизни народный артист России Сергей Юрский. В декабре прошлого года появилась информация о том, что его доставили в инфекционное отделение с воспалением. А 8 февраля народный артист России скончался в своей квартире на юго-западе столицы в возрасте 83 лет. Похоронили кумира миллионов на Троекуровском кладбище.