Умер знаменитый композитор
Колодуб являлся профессором Национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского. Печальная весть появилась на официальном сайте Министерства культуры Незалежной.
Композитор был заслуженным деятелем искусств УССР и даже награжден ордером "За заслуги" III степени. За свою жизнь Лев Колодуб придумал множество симфонических и оперных произведений, балетов и мюзиклов.
Практически всю жизнь рядом с композитором находилась супруга Жанна Ефимовна, которая являлась его коллегой. В семье Колодуб есть дочь и сын, а также внуки.
Отметим, в наступившем году из жизни ушли ряд знаменитостей. Напомним, ранее в Москве в возрасте 68 лет умер эстрадный певец Сергей Захаров. О кончине звезды стало известно 14 февраля. По словам Ильи Резника, артист скончался от остановки сердца.
Ранее ушел из жизни народный артист России Сергей Юрский. В декабре прошлого года появилась информация о том, что его доставили в инфекционное отделение с воспалением. А 8 февраля народный артист России скончался в своей квартире на юго-западе столицы в возрасте 83 лет. Похоронили кумира миллионов на Троекуровском кладбище.
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