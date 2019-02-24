Умер знаменитый композитор

0
Кино Театр Премьеры недели

Самое читаемое

Вскрылась любовная связь известного шоумена со стилистом
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
Спрятавшая живот Бузова: Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно
Оскандалившаяся Собчак об оральных ласках: "Удобно лежать на спине"
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
партнеры
Воскресенье 24 февраля
Лента новостей
19:06
Диалог гастрономических культур
18:06
Георгий Данелия в коме
15:31
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 февраля 2019 года
14:57
Галкин похвастался скромным подарком от Пугачевой
13:47
Дочь Петренко рискует остаться без наследства
13:33
Водитель BMW влетел в толпу в Петербурге
13:10
Порошенко собирает союзников для войны на Донбассе
13:05
Ставший женщиной отчим Кардашьян женится на трансгендере
12:48
Любовница знаменитого певца на сносях загремела в клинику
12:39
"Она хамка и врунья": Дана Борисова не собирается пускать дочь домой
12:07
Дюжев вступился за предателя Серебрякова
11:47
Билан слег в больницу после выступления на переломанных ногах
11:14
"Еще хочу": Кудрявцева заговорила о новой беременности
07:00
"Стало только хуже": Крымский мост довел россиян до истерики
06:29
"Дал признательные показания": Убийцу группы Дятлова нашли спустя 60 лет
03:04
"Предательство": Серебрякова подловили на наглой лжи о России
00:18
Мгновенная тьма и смерть всего человечества: названа новая дата конца света
21:22
Полезшего целоваться Газманова отлупили за наглость
21:05
Беременной Меган Маркл грозит смертельная опасность
19:13
Анфиса Чехова показала снимок из душа
18:00
Лжецу Порошенко прилюдно дали по морде
17:45
Супруга Сергея Жукова шокировала интимным фото
17:28
Володин поздравил защитников Отечества с праздником
17:09
Жена рассказала про уход Меладзе из семьи
16:33
Вымотанная звезда сериала "Ольга" попросилась с Филиппин домой
16:24
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 февраля 2019 года
15:52
Звезда "Дома-2" запаниковала из-за втянутого соска
15:25
Объективные действия СК Навальный и Соболь пытаются выдать за свою работу
15:14
Известный ведущий умер от передозировки во время секса с мужчиной
15:10
"Переключитесь на следующего": Макаревич подставил коллег после травли
14:53
"Идиот и наглец": Порошенко разнесли за жалобу на Путина
14:32
Американского комика нашли мертвым в собственном доме
14:25
Скандальный стриптиз в отделении полиции возбудил руководство МВД (видео)
13:49
Хамку Сябитову разнесли за колбасу
13:18
Билан с переломанными ногами 3 часа отжигал на питерской сцене
13:10
На Украине погибли два туриста
12:36
Избившего жену Башарова выгоняют на улицу
12:00
Бывшая невеста Шаляпина смешала с грязью Мазур
11:55
Зеленский стал причиной истерики украинцев
11:20
Объевшаяся блинов Королева едва не лишилась зубов
10:46
В центре Москвы загорелась консерватория имени Чайковского
10:40
Недовольная Медведева разнесла Туктамышеву под крики Тарасовой
10:36
Толкалина довела народ до исступления откровенным фото
10:05
Роскошная жизнь самой сексуальной в мире боксерши
08:20
Интересные факты о Крымском мосте
05:05
Порошенко опустился до уровня подзаборной шпаны
03:01
Оскандалившуюся Малышеву требуют оставить на телевидении
00:28
Шнуров матом ответил оплевавшей его Собчак
00:01
Украину ждет позорный провал на "Евровидении-2019"
23:10
Перепуганный Макаревич решился на крайние меры
22:29
Видео с резвящейся в снегу пандой приковало весь мир к экранам
22:02
Безумный Трамп подвел мир к опасной черте
21:43
Билан отправил Лазареву "женскую вагину" (видео)
20:49
Оплевавшая Шнурова Собчак бросилась ему в ноги
20:47
Объявлено о вхождении Украины в состав России
20:44
Водонаева заорала от непристойного предложения
20:38
Житель Карелии осужден за изнасилование малолетней падчерицы
20:13
Приставам запретили взыскивать долги с пенсий и пособий
20:11
Разводящийся Бондарчук успел завести новый роман
19:48
Омичка едва не погибла в руках ревнивого иностранца по дороге в аэропорт
19:36
Житель Екатеринбурга может сесть в тюрьму за жестокое убийство собаки
19:26
Минпромторг не счел "девяток яиц" обманом покупателя
19:16
Изменившаяся Стоцкая напугала собственного сына
19:07
Провокатору Порошенко показали фигу в Европе
18:41
Заключенные в Донецке напали на надзирателей
18:24
Повисшую на турнике малышку спасли от смерти в последний момент (видео)
18:05
Захарова назвала авторов фейков о Скрипалях
17:50
Модный эксперт Васильев облизал гладкие ноги Бузовой
17:38
Облитая грязью Серябкина взвыла от бессилия
17:11
Боль в шее связали со смертельным заболеванием
17:07
В Москве пройдет торжественная церемония вручения Премии "BraVo"
17:06
16-летнюю дочь Климовой публично прижал разгоряченный красавец
17:05
Сделано заявление о вводе российских военных в Киев
16:43
Сраженный ударом муж Гагариной спровоцировал переполох в аэропорту Китая
16:42
Совет на выходные
16:23
Украинских финалисток Евровидения жестоко унизили за Крым
16:15
Голливудский секс-символ шокировал постаревшим видом
16:07
"Я очень плакал": циничный Малахов внезапно раскрыл свои чувства
15:56
"Нашел замену больной Пугачевой": Галкин приударил за известной певицей
15:35
Названы страшные последствия отказа от обеденных перерывов
15:29
Обезумевший Порошенко готовит бойню в Донбассе
15:23
Популярный блогер пообещал исполнить желания зрителей и умер
14:51
Соловьев довел украинцев до белого каления
14:21
В Волгограде экстренно сел Boeing с пассажирами
14:20
Единороссы лишили должностей нижегородского депутата-хама
14:15
Известные телеведущие опозорились из-за пышной груди
14:09
Корчевникова перекосило из-за гнусного предательства
14:03
Опозоренная родной дочерью Виктория Боня вышла в свет
13:54
Водонаеву загоняют в гроб
13:51
Шантажист Лукашенко жестко подставил Путина
13:44
"Сил нет, все дрожит": инфицированная Гузеева сделала признание
13:33
В московском метро на полицейского напали с ножом
13:23
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 февраля 2019 года
13:10
"Маски сняты": Валерия показала лишние килограммы
13:01
"Зараза!": Наташа Королева высказалась после выступления жены Николаева
12:59
"ЕР" выступила против нового штрафа для автомобилистов
12:55
Женщина насмерть отравилась в мишленовском ресторане
12:52
Бутырская вступилась за облажавшуюся Туктамышеву
12:33
"Это ад!": Дубцова подхватила опасный вирус
12:28
Роскосмос вывел египетский спутник на рабочую орбиту
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Оскандалившуюся Малышеву требуют оставить на телевидении
Хамку Сябитову разнесли за колбасу
Перепуганный Макаревич решился на крайние меры
Бывшая невеста Шаляпина смешала с грязью Мазур
Избившего жену Башарова выгоняют на улицу
Безумный Трамп подвел мир к опасной черте
Культура

Умер знаменитый композитор

Кладбище. Фото: globallookpress.com
Ушел из жизни знаменитый композитор Лев Колодуб. Деятелю искусств было 88 лет.
прочитано 4448 раз

Колодуб являлся профессором Национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского. Печальная весть  появилась на официальном сайте Министерства культуры Незалежной.

ПО ТЕМЕ

Народный артист России умер после тяжелой болезни

Скончался актер Сергей Юрский

Резник в шоке от безобразного прощания с артистом Захаровым

Композитор был заслуженным деятелем искусств УССР и даже награжден ордером "За заслуги" III степени. За свою жизнь Лев Колодуб придумал множество симфонических и оперных произведений, балетов и мюзиклов.

Практически всю жизнь рядом с композитором находилась супруга Жанна Ефимовна, которая являлась его коллегой. В семье Колодуб есть дочь и сын, а также внуки.

Отметим, в наступившем году из жизни ушли ряд знаменитостей. Напомним, ранее в Москве в возрасте 68 лет умер эстрадный певец Сергей Захаров. О кончине звезды стало известно 14 февраля. По словам Ильи Резника, артист скончался от остановки сердца.

Ранее ушел из жизни народный артист России Сергей Юрский. В декабре прошлого года появилась информация о том, что его доставили в инфекционное отделение с воспалением. А 8 февраля народный артист России скончался в своей квартире на юго-западе столицы в возрасте 83 лет. Похоронили кумира миллионов на Троекуровском кладбище.

Автор: Валерия Нарская24 февраля 2019, 17:43

комментарии

Политика

Лжецу Порошенко прилюдно дали по морде
Зеленский стал причиной истерики украинцев
"Идиот и наглец": Порошенко разнесли за жалобу на Путина
Безумный Трамп подвел мир к опасной черте

Шоу-бизнес

Полезшего целоваться Газманова отлупили за наглость
Беременной Меган Маркл грозит смертельная опасность
Анфиса Чехова показала снимок из душа
Супруга Сергея Жукова шокировала интимным фото

Проишествия

Популярный блогер пообещал исполнить желания зрителей и умер
Мощная снежная лавина накрыла курорт (видео)
Смертельная драка 22-летнего борца-чемпиона с 51-летним охранником попала на видео
Сильный ветер повалил деревья в Москве (видео)

Lifestyle

В центре Питера нашли редкой красоты бриллиант
Без повода: стало известно о конфликте на съемках сериала "Склифосовский"
Жена режиссера оказалась истеричкой
Народный артист России умер после тяжелой болезни
Спорт

Недовольная Медведева разнесла Туктамышеву под крики Тарасовой

Евгения получила шанс попасть на чемпионат мира
Шоу-бизнес

Супруга Сергея Жукова шокировала интимным фото

Регина порассуждала о сексуальности
Шоу-бизнес

Галкин похвастался скромным подарком от Пугачевой

Примадонна поздравила мужа с 23 февраля

Шоу-бизнес

"Она хамка и врунья": Дана Борисова не собирается пускать дочь домой

Телеведущая заявила, что намерена позаботиться о себе

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Заигравшуюся Бадоеву предупредили об опасности
Черная полоса: смерть журналиста Кучинского была предопределена

Фоторепортажи

Ставший женщиной отчим Кардашьян женится на трансгендере
Роскошная жизнь самой сексуальной в мире боксерши
Собчак и Виторган прикинулись незнакомцами на светской тусовке
Кто посетил тайную вечеринку в честь ребенка Меган Маркл

Спорт

Недовольная Медведева разнесла Туктамышеву под крики Тарасовой
Российского лыжника выгнали с турнира за драку
Счастливая Медведева нанесла удар Тутберидзе
Губерниева разнесли за ужасные выходки в эфире

Регионы

Скандальный стриптиз в отделении полиции возбудил руководство МВД (видео)
Жуткие последствия обрушения крыши университета попали на видео
Повисшую на турнике малышку спасли от смерти в последний момент (видео)
Жуткая авария на Крымском мосту взбудоражила россиян
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru