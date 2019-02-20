Резник в шоке от безобразного прощания с артистом Захаровым

На днях состоялись похороны Народного артиста Сергея Захарова. Друзья и поклонники певца до сих пор не могут понять почему родственники наплевали на последнюю волю певца.

Известный журналист Мариана Саид Шах сообщила, что незадолго до смерти Захаров просил похоронить его на Комаровском кладбище, которое располагается в пригороде Санкт-Петербурга. Там, на ряду с местными жителями, вот уже много лет вечный покой обретают известные ученые, деятели литературы и искусства. Именно там, например, находится могила поэтессы Анны Ахматовой.

По словам Саид Шах, известный режиссер Лев Рахлин, узнав о кончине Захарова, сделал все возможное, чтобы исполнить его волю. Вот только старания его были напрасными.

"Он единственное чего просил – это чтобы его похоронили на Комаровском кладбище. И Лев Рахлин уже выбил и место… Он последнее, что просил, Сергей Захаров, чтобы он был похоронен с Ильей Рахлиным, тем самым Ильей Рахлиным, который тоже потягивал ему руку помощи как Илья Резник, как Ира Грибулина, который взял его на работу. Но не судьба", – заявила журналистка в студии "Пусть говорят" Первого канала.

Саид Шах рассказала, что родственники решили проигнорировали просьбу Народного артиста. Звезду эстрады похоронили на Зеленогорском кладбище. По словам обозревательницы, Захарова похоронили "как бомжа".

"Быстро кремировали и быстро увезли в Зеленогорск. Может быть еще одумаются и на Комаровским кладбище будет место", – отметила Саид Шах.

Журналисту вторит шоумен Александр Матвеев, который также присутствовал на прощании с кумиром. По его мнению, родственники вели себя безобразно по отношению к поклонникам.

"В крематории, второй московский крематорий, я действительно это видел. Очень быстро. Прощание проходило с 11 до 13 часов, и оно закончилось на полчаса раньше. Поклонники, которые еще шли, они не успели. Нам сказали: "Вы пожалуйста, выйдите. Проститься хотят родственники". Мы вышли. И все. Двери закрылись, они простились, и никто не успел", – поведал шоумен.

Поэт-песенник Илья Резник, который многие годы дружил с Захаровым, также в шоке от поведения близких умершей знаменитости. По его словам, Лев Рахлин потратил 12 часов, чтобы "выбить" место Захарову на Комаровском кладбище. Режиссер ходил на поклон к губернатору и общался с представителями администрации. Однако, когда разрешение на захоронение было получено, родственники певца неожиданно передумали.

Напомним, эстрадный певец Сергей Захаров умер в Москве на 69-м году жизни. О кончине звезды стало известно 14 февраля. По словам Ильи Резника, артист умер от остановки сердца.