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Культура

Определен российский претендент на "Оскар"

Кадр из фильма "Нелюбовь"
О возможности выдвижения на "Оскар" говорили по поводу российских картин "Матильда" Алексея Учителя, "Аритмия" Рубена Дишдишяна, "Анна Каренина. История Вронского" Карена Шахназарова. Решено: ни одна из этих картин на "Оскар" не поедет.
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Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" выдвинут от России на соискание премии "Оскар". Решение уже принято российским оскаровским комитетом, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

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 Битва за "Оскар"

Сюжеты Битва за "Оскар"

Теперь, чтобы стать официальным номинантом премии Американской киноакадемии, картине для начала нужно попасть в так называемый лонг-лист "Оскара" – список всех иностранных картин. Потом будет сформирован шорт-лист фильмов, которые могут претендовать на номинацию. И только потом академия называет пять номинантов на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Режиссер Алексей Учитель уже успел высказать свое мнение по поводу выбора картины. По словам режиссера, "это хороший выбор оскаровского комитета, ведь было много достойных фильмов, а "Нелюбовь" имеет все шансы на победу", сообщает РБК. "Это ("Нелюбовь") хороший фильм, который я смотрел дважды и соответственно его можно смело рекомендовать на премию", – рассказал Учитель. Его фильм "Матильда", который стал темой резонансного обсуждения в российском обществе, ранее также назывался в числе претендентов на выдвижение на "Оскар".

Михаил Кричман, Алексей Розин, Андрей Звягинцев, Мария Спивак, Александр Роднянский. Фото: Pascal Le Segretain/Gettyimages.ru

Как ранее писали Dni.Ru, на создание "Нелюбви" Звягинцева вдохновил фильм Ингмара Бергмана "Сцены из супружеской жизни". Режиссер несколько лет обдумывал сюжет фильма совместно со своим постоянным сценаристом Олегом Негиным. Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в основной конкурсной программе 70-го Каннского кинофестиваля, где картина была удостоена награды Приза жюри.

Фильм рассказывает о непростом разводе молодой супружеской пары. Супруги так поглощены своими личными проблемами, что забывают о своем 12-летнем сыне Алеше, который однажды убегает из дома и пропадает.

Автор: Алексей Минин21 сентября 2017, 20:17

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