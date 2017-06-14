Названы победители "Кинотавра-2017"

В Зимнем театре в Сочи прошла торжественная церемония закрытия фестиваля "Кинотавр". За главный приз основного конкурса боролись 14 картин, при чем, как отмечали эксперты, явного фаворита среди них не было.

Лучшим фильмом "Кинотавра" была признана картина "Аритмия" режиссера Бориса Хлебникова. Приз "за лучший дебют" получил фильм Кантемира Балагова "Теснота". Лучшим режиссером стал Резо Гигинеишвили, снявший фильм "Заложники". Статуэтку за лучшую женскую роль получила актриса Инга Оболдина. Лучшим актером был признан Александр Яценко. Специальный диплом жюри "За новый уровень жанрового кино" получила картина "Блокбастер".

Завершилась торжественная церемония показом фильма "Про любовь. Только для взрослых". Это комедия состоит из нескольких новелл о жизни обычных людей, затерявшихся в мегаполисе. В итоге, каждый из героев пересекается друг с другом и встречает свою любовь. Одну из ролей в картине исполнил известный голливудский актер Джон Малкович.

Также в картине сыграли Ингеборга Дапкунайте, Тина Далакишвили, Федор Бондарчук, Вика Исакова, Максим Матвеев, Анна Михалкова и многие другие. Режиссерами новелл стали Анна Меликян, Павел Руминов ("Статус: свободен"), Наталья Меркулова и Алексей Чупов ("Интимные места"), Нигина Сайфуллаева ("Как меня зовут"), Евгений Шелякин ("Пятница", "ЧБ"), Резо Гигинеишвили ("Любовь с акцентом"). На большие экраны фильмы выйдет 1 сентября.

Напомним, 28-й открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" проходил в Сочи с 8 июня по 14 июня. По мнению экспертов, в этом году конкурсная программа была весьма интересна обилием разнообразных жанров и множеством кинодебютов.

Помимо картин, которые боролись за главный приз, на фестивале также состоялись две громкие кинопремьеры. Андрей Звягинцев привез в Сочи свою неоднозначную картину "Нелюбовь", уже завоевавшую приз жюри Каннского кинофестиваля Карен Шахназаров представил фильм "Анна Каренина. История Вронского" – полнометражную версию сериала, который вызвал немалый скандал среди критиков и телезрителей.