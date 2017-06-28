На спектакле "Идеальный муж" москвич подрался с любовником жены

Перед начало спектакля "Идеальный муж" в МХТ имени Чехова муж, уличивший жену в неверности, набросился на пришедшего с ней на спектакль любовника. Дерущихся соперников пришлось разнимать охране.

Татьяна, чья семейная жизнь уже трещала по швам, решила отдохнуть от постылых будней в театре. Она приобрела два билета в МХТ имени Чехова на постановку "Идеальный муж". Сопровождать даму в партер должен был ее поклонник Александр.

Подозревающий супругу в изменах Алексей решил не дать любовникам насладиться высоким искусством. Обнаружив в сумочке жены билеты на постановку, муж приобрел билет на ту же дату и на соседний ряд. Увидев, что супруга с любовником заняли свои места, Алексей решил действовать решительно, сообщает паблик Mash.

Обманутый муж набросился на соперника с кулаками за несколько минут до начала спектакля. Свидетелями сцены ревности стали все присутствующие в этот момент в зале зрители. Наносившего беспорядочные удары мужа оттеснить от любовника Татьяны удалось только охране театра.

Но на этом Алексей решил не успокаиваться. После того, как охрана вывела его, ревнивцу удалось обмануть бдительность секьюрити и снова попасть в зал. Сцена избиения любовника повторилась. Охране пришлось вызвать полицию.

Как оказалось, неделей ранее Татьяна объявила Алексею, что уходит от него. Новым избранником Татьяны стал тот самый Александр. После инцидента в партере Александр был вынужден обратиться за медицинской помощью.