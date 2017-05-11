Литвинова угодила в театральный скандал

В Московском художественном театре им. Чехова разразился скандал. Сотни москвичей не смогли попасть на спектакль Ренаты Литвиновой "Северный ветер" из-за махинаций так называемых перекупщиков.

Ранним утром 6 мая у МХТ выстроилась огромная очередь из желающих приобрести билеты. Многие были у театра уже в девять утра, несмотря на то, что кассы открываются лишь в 12:00.

Однако незадолго до их открытия к театру подошла группа, которую охрана пропустила без очереди. Судя по записям и фотографиям очевидцев в социальных сетях, присутствующие начали возмущаться. Началась настоящая давка. Некоторые любители искусства и вовсе устроили потасовку.

Примечательно, что никто из сотрудников театра не посчитал нужным вмешаться. На место выехала полиция. Сотрудники правоохранительных органов остановили драку, но разбираться в случившемся не стали.

После открытия касс практически никому не удалось приобрести билеты на заветную постановку. К слову, всего их было 600 штук.

Во всех театрах столицы действует строгое правило: продавать не более двух билетов в одни руки. Каким же образом неизвестным удалось выкупить все места? Вскоре после инцидента в Сети появились объявления о продаже билетов на "Северный ветер". Цена их превышала себестоимость... в десятки раз.

Из-за широкого общественного резонанса руководство МХТ им. Чехова было вынуждено реагировать. Уже 10 мая в СМИ появилось официальное обращение к зрителям. "Если такие случаи имеют место, к этим должностным лицам будут применяться строгие дисциплинарные взыскания", – заявил первый заместитель художественного руководителя театра Юрий Кравец в интервью телеканала "360".

Разберется ли МХТ им. Чехова в сложившейся неприятной ситуации и смогут ли москвичи увидеть новое творение Ренаты Литвиновой, не заплатив при этом огромную сумму? Теперь этими вопросами задаются многие театралы.