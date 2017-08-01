Самые скандальные увольнения телеведущих

Слухи о том, что бессменный ведущий шоу "Пусть говорят" покидает Первый канал, шокировали все телевидение. А пока информация официально не подтверждена, Dni.Ru решили вспомнить самые громкие увольнения журналистов.

Максим Галкин и Первый канал

Супруг Аллы Пугачевой проработал ведущим на Первом канале целых семь лет. Зрителям Максим Галкин запомнился по программе "Кто хочет стать миллионером?". В 2008 году артист покинул Первый из-за конфликта с генеральным директором Константином Эрнстом. После этого Галкин работал на "России 1". Однако в 2015 году шоумен помирился с Эрнстом и снова стал главным медийным лицом Первого канала.

Анастасия Заворотнюк и "Россия 1"

В 2008 году грандиозный конфликт произошел между актрисой Анастасией Заворотнюк и руководством телеканала "Россия 1". Ведущая шоу "Танцы со звездами" изъявила желание уволиться ради передачи "Ледниковый период" на Первом. За досрочное расторжение контракта "Россия 1" подала на Заворотнюк в суд, потребовав выплатить неустойку в размере 17 миллионов рублей.

Татьяна Лиманова и РЕН ТВ

В 2011 году руководство РЕН ТВ уволило ведущую новостей Татьяну Лиманову за допущенный в эфире неприемлемый жест. Работодатель решил, что подобным образом журналистка выразила личное отношение к информации, которую сообщила. По словам Лимановой, она просто просила суфлера поднять текст, и жест не был связан с новостным поводом.

Максим Фадеев и Первый канал

Продюсер Максим Фадеев поссорился с гендиректором Первого канала, пытаясь усидеть на двух стульях. В 2015 году он был наставником в программе "Голос.Дети" и одновременно членом жюри "Главной сцены" на "России 1". Конкурирующие программы шли в прямом эфире почти в одно и то же время, и Фадеев бегал из одного съемочного павильона в другой. В итоге Константин Эрнст попросил шоумена покинуть его шоу, и с тех пор они не общаются.