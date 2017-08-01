Самые скандальные увольнения телеведущих
Максим Галкин и Первый канал
Супруг Аллы Пугачевой проработал ведущим на Первом канале целых семь лет. Зрителям Максим Галкин запомнился по программе "Кто хочет стать миллионером?". В 2008 году артист покинул Первый из-за конфликта с генеральным директором Константином Эрнстом. После этого Галкин работал на "России 1". Однако в 2015 году шоумен помирился с Эрнстом и снова стал главным медийным лицом Первого канала.
Анастасия Заворотнюк и "Россия 1"
В 2008 году грандиозный конфликт произошел между актрисой Анастасией Заворотнюк и руководством телеканала "Россия 1". Ведущая шоу "Танцы со звездами" изъявила желание уволиться ради передачи "Ледниковый период" на Первом. За досрочное расторжение контракта "Россия 1" подала на Заворотнюк в суд, потребовав выплатить неустойку в размере 17 миллионов рублей.
Татьяна Лиманова и РЕН ТВ
В 2011 году руководство РЕН ТВ уволило ведущую новостей Татьяну Лиманову за допущенный в эфире неприемлемый жест. Работодатель решил, что подобным образом журналистка выразила личное отношение к информации, которую сообщила. По словам Лимановой, она просто просила суфлера поднять текст, и жест не был связан с новостным поводом.
Максим Фадеев и Первый канал
Продюсер Максим Фадеев поссорился с гендиректором Первого канала, пытаясь усидеть на двух стульях. В 2015 году он был наставником в программе "Голос.Дети" и одновременно членом жюри "Главной сцены" на "России 1". Конкурирующие программы шли в прямом эфире почти в одно и то же время, и Фадеев бегал из одного съемочного павильона в другой. В итоге Константин Эрнст попросил шоумена покинуть его шоу, и с тех пор они не общаются.
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