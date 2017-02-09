Как изменились звезды сериала "Бандитский Петербург"

Сериал, основанный на произведениях легендарного Андрея Константинова, выходил на экраны в течение семи лет – с 2000 по 2007 годы. "Бандитский Петербург" с первых же серий завоевал симпатию любителей криминального жанра, а исполнители главных ролей обеспечили себе востребованность среди ведущих режиссеров на долгие годы вперед. Dni.Ru предлагают взглянуть, как сегодня выглядят актеры одного из самых популярных телепроектов.

Роль подполковника Никиты Кудасова стала для Евгения Сидихина уже двадцатой серьезной работой в кино. Сегодня 52-летний актер активно участвует в съемках сразу нескольких телепроектов.

На момент съемок первого фильма народному артисту СССР Кириллу Лаврову было 85 лет, но это не помешало ему блестяще исполнить роль матерого вора в законе. Артист до последних дней жизни появлялся на сцене и телеэкране. В апреле 2007 года Кирилл Юрьевич скоропостижно скончался в одной из петербургских больниц.

Безусловно, появление в сериале неподражаемого Александра Домогарова только добавило телепроекту рейтинга. К началу двухтысячных актер уже имел на счету более двух десятков киноролей.

Льву Борисову также досталась роль криминального авторитета – беспринципного вора в законе по прозвищу "Антибиотик". За свою жизнь он снялся в более чем 90 кинолентах, а также долгие годы играл на сцене театра им. Ермоловой. Артист скончался от инсульта в 2011 году.

К сожалению, сегодня нет в живых едва ли не третьей части состава съемочной группы. Андрей Толубеев умер от рака всего спустя год после выхода на экраны последней серии "Бандитского Петербурга". Ведущему актеру Большого драматического театра им. Горького было всего 63 года.

Евгения Крюкова начала сниматься в кино еще будучи совсем юной, но роль следователя Поспеловой только добавила молодой актрисе известности. На сегодняшний день в фильмографии Евгении более 30 фильмов и сериалов.

Появление в многосерийном проекте всеми любимых артистов – беспроигрышный залог успеха. Армен Джигарханян в первом эпизоде "Барон" выглядел более чем убедительно.

Игорь Лифанов очень приглянулся режиссерам в роли оперуполномоченного Владимира Колбасова. Впоследствии актер долгое время получал приглашения исключительно на роли "плохих полицейских".

Алексей Девотченко также сыграл в первом фильме "Барон". Роль Степы Марченко по достоинству была оценена критиками – артиста все чаще приглашать на съемки новых телесериалов. В 2011 году актер неожиданно отказался от звания артиста Российской Федерации, а в ноябре 2014 года был найден мертвым в своей квартире. По многочисленным заявлениям близких друзей артиста, Девотченко был убит. Виновные не были найдены.

Михаил Пореченков, пожалуй, идет на рекорд по количеству ведущих ролей в самых рейтинговых фильмах и сериалах. Михаил – один из самых разноплановых актеров нашего времени, он успешно вживается в роль как отъявленного злодея, так и благородного "рыцаря". Образ Евгения Кондрашова в "Бандитском Петербурге" – лишнее тому подтверждение.

Александр Лыков получил широкую известность после выхода на экраны криминального сериала "Улицы разбитых фонарей". Ну а роль Гоши Субботина только подтвердила его талант.

Андрей Краско был известнейшим мастером эпизодической роли. Сложно поверить, но Жору "Пианиста" актер сыграл более 17 лет назад. Краско умер в результате сердечной недостаточности в 2006 году. Ему было всего 48 лет.

Анастасия Мельникова снялась практически во всех популярных телесериалах криминального жанра. Актриса и сегодня с гордостью демонстрирует неподражаемую улыбку, которая не первое десятилетие покоряет и режиссеров, и зрителей.

Владимир Рожин появился буквально в первых двух сериях "Бандитского Петербурга". Уже в 2001 году актер ушел из жизни.