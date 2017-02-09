Как изменились звезды сериала "Бандитский Петербург"

Еда Как быстро справиться с простудой Путешествия Секс и любовь Премьеры недели

Самое читаемое

Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор
Больной Хворостовский держится из последних сил
Как телепроект "Дом-2" рушит жизни
Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
партнеры
Четверг 9 февраля
Лента новостей
21:22
Вооруженный налетчик обстрелял бойцов Росгвардии
21:15
Помор с кочергой напал на полицейского
21:01
На юго-западе Москвы из-за дыма эвакуировали общежитие
20:56
В ресторане на юге Москвы произошел пожар
20:46
Руководители думских комитетов получат экспертную поддержку
20:46
Медведи хорошо влияют на характер волков
20:30
Как будут выглядеть машины для Путина
20:06
Хитрый Яценюк навязывается к Трампу в строители
20:02
На юго-востоке Москвы похитили 14-летнего мальчика
19:53
Погоня за пьяной автоледи попала на видео
19:15
Генштаб России подтвердил удар ВКС по турецким военным
19:11
Фуркад по-свински поступил со сборной России
19:05
Киев отвернулся от напавшего на Берлин депутата
18:53
Власти ДНР выяснили личности убийц ополченца Гиви
18:31
Российско-иранский деловой форум пройдет в Тегеране
18:23
Россия разберется с ударом ВКС по турецким военным
18:19
Подробности мощного взрыва на АЭС во Франции
18:06
Трамп осадил русофоба Маккейна
18:03
Мужчина устроил стрельбу в жилом доме под Москвой
17:47
Мужчина в поисках брата замерз насмерть в поле
17:43
С похищенными в Нигерии россиянами удалось связаться
17:38
Формула сознательной любви
17:36
Откуда берутся детские комплексы
17:34
Темнокожая "кукла Барби" покорила внешностью
17:26
В Париже построят стеклянную стену от террористов
17:22
Армен Джигарханян шокировал признанием о дочери
17:09
На Кубани таинственно исчезли брат и сестра
16:53
МВФ отказался спасать Украину
16:51
Рухнувший столб придавил пенсионерку (видео)
16:49
На чемпионате мира по биатлону разразился допинговый скандал
16:46
Почему Лукашенко устроил демарш
16:35
В ДТП в центре Москвы пострадал генерал
16:23
Петросян устроил потоп в центре Москвы
16:23
Нетребко возмущена присвоенным ей званием
16:14
Ученые поспорили из-за письма инопланетянам
16:06
Эмин напугал видом без одежды
16:01
Копавший тоннель в сугробе школьник погиб под снегом
16:00
Порошенко напросился в гости к Трампу
15:58
Известному танцору отрезали ногу после съемки
15:58
ЕС накормил Украину новыми обещаниями
15:41
Джигурда назвал причину ухода Корчевникова
15:17
Назван самый продаваемый автомобиль в России
15:02
На Украине избили Лещенко (видео)
15:02
Одинокая британка четыре года имитировала отношения в соцсетях
14:58
Комбат Гиви готовил семью к своей смерти
14:51
После развода Буланова показала фото с другим мужчиной
14:45
Бизнес должен стать ответственным
14:36
Почему американцы путают украинцев с корейцами
14:25
Ученые доказали умственное превосходство первенцев
14:23
Учительницу арестовали за кувырки без трусов перед классом
14:12
Следователи заявили об убийстве футболиста Чанова
14:10
Интимные проблемы Анны Калашниковой
14:10
Напуганные поляки решили мириться с Россией
14:04
Жена Тодоровского подбирает имя для второго ребенка
13:58
Миллионер извинился перед онкобольной певицей за травлю
13:54
Значение имени Любовь
13:47
Студенты назвали лучшие вузы России
13:45
Молодежь выбирает секс вместо первого свидания
13:45
Бывшая жена Башарова воет от боли из-за травм
13:42
Неожиданный поворот в деле Шепелева и Корчевникова
13:32
На АЭС во Франции прогремел взрыв
13:27
Гонщица Багдасарян проигнорировала заседание суда
13:25
Кремль открестился от сделки с Трампом по Украине
13:14
Собутыльники покалечили москвича битой и молотком
13:14
Как президенты борются с недосыпом
13:09
Директор о состоянии здоровья Корчевникова
13:02
У Малышевой сдали нервы на передаче
12:52
Ревнивый амурчанин отбыл срок за покушение на соседа и убил его
12:46
Как Google наплевал на законы Германии
12:40
Муж "печенюшницы" Нуланд заявил об опасности России
12:40
Татьяна Тарасова рассказала о конфликте с Ириной Родниной
12:21
"Фаворитка Путина" станет новым президентом Франции
12:19
Валерия прилюдно расплакалась
12:13
Тимошенко обидело "туалетное рандеву" с Трампом
12:12
Мнение: Mazda 6 – роскошь и стиль в гражданском сегменте
12:01
Пенсионерка замерзла насмерть у больницы под Москвой
11:38
Алла Довлатова впервые о четвертой беременности
11:37
Онкобольная певица попросила у Путина защиты от миллионера
11:32
Гиви похоронят рядом с другом Моторолой
11:32
Из Bentley московского банкира украли портфель за 200 тысяч
11:30
Пластинина после свадьбы с бизнесменом сообщила о пополнении
11:24
"Любовника" Роналду посадили в тюрьму
11:12
Из храма на севере Москвы украли сейф и украшения
10:50
Нобелевку делят между Путиным и Трампом
10:45
В московской столовой избили и ограбили мужчину
10:41
Кто содержит певицу Глюк'Ozу
10:40
У России появилась новая военная угроза
10:30
В Подмосковье жертвами крупного ДТП стали три человека
10:28
Погода принесет страдания москвичам
10:22
Оскорбивший Путина ведущий оказался подлецом
10:15
Елена Летучая рассказала о ребенке
10:08
Юный житель Москвы упал с 23-го этажа и погиб
10:07
У отлучившейся в магазин москвички похитили бойцовую собаку
09:48
Уборщик метро за год заработал 16 миллионов рублей
09:45
В центре Москвы автомобиль Минобороны столкнулся с такси
09:38
Мэр города в Иркутской области задержан на рабочем месте
09:28
Меркель с отрезанной головой в руках взорвала Сеть
09:28
17-летняя дочь затмила Риз Уизерспун на красной дорожке
09:21
Столичное жилье может резко упасть в цене
09:12
Женщина покормила грудью поросенка во время интервью (видео)

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
Неожиданный поворот в деле Шепелева и Корчевникова
Россияне молятся за здоровье Бориса Корчевникова
У Малышевой сдали нервы на передаче
Онкобольная певица попросила у Путина защиты от миллионера
Директор о состоянии здоровья Корчевникова
Lifestyle

Как изменились звезды сериала "Бандитский Петербург"

Кадр из сериала "Бандитский Петербург"
Сериал, основанный на произведениях легендарного Андрея Константинова, выходил на экраны в течение семи лет – с 2000 по 2007 годы. "Бандитский Петербург" с первых же серий завоевал симпатию любителей криминального жанра, а исполнители главных ролей обеспечили себе востребованность среди ведущих режиссеров на долгие годы вперед. Dni.Ru предлагают взглянуть, как сегодня выглядят актеры одного из самых популярных телепроектов.
прочитано 2451 раз

Роль подполковника Никиты Кудасова стала для Евгения Сидихина уже двадцатой серьезной работой в кино. Сегодня 52-летний актер активно участвует в съемках сразу нескольких телепроектов.

Евгений Сидихин. Фото: Дни.Ру

На момент съемок первого фильма народному артисту СССР Кириллу Лаврову было 85 лет, но это не помешало ему блестяще исполнить роль матерого вора в законе. Артист до последних дней жизни появлялся на сцене и телеэкране. В апреле 2007 года Кирилл Юрьевич скоропостижно скончался в одной из петербургских больниц.

Кирилл Лавров. Фото: Дни.Ру

Безусловно, появление в сериале неподражаемого Александра Домогарова только добавило телепроекту рейтинга. К началу двухтысячных актер уже имел на счету более двух десятков киноролей.

Александр Домогаров. Фото: Дни.Ру

Льву Борисову также досталась роль криминального авторитета – беспринципного вора в законе по прозвищу "Антибиотик". За свою жизнь он снялся в более чем 90 кинолентах, а также долгие годы играл на сцене театра им. Ермоловой. Артист скончался от инсульта в 2011 году.

Лев Борисов. Фото: Дни.Ру

К сожалению, сегодня нет  в живых едва ли не третьей части состава съемочной группы. Андрей Толубеев  умер от рака всего спустя год после выхода на экраны последней серии "Бандитского Петербурга". Ведущему актеру Большого драматического театра им. Горького было всего 63 года.

Андрей Толубеев. Фото: Дни.Ру

Евгения Крюкова начала сниматься в кино еще будучи совсем юной, но роль следователя Поспеловой только добавила молодой актрисе известности. На сегодняшний день в фильмографии Евгении более 30 фильмов и сериалов.

Евгения Крюкова. Фото: Дни.Ру

Появление в многосерийном проекте всеми любимых артистов – беспроигрышный залог успеха.  Армен Джигарханян в первом эпизоде "Барон" выглядел более чем убедительно.

Армен Джигарханян. Фото: Дни.Ру

Игорь Лифанов  очень приглянулся режиссерам в роли оперуполномоченного Владимира Колбасова. Впоследствии актер долгое время получал приглашения исключительно на роли "плохих полицейских".

Игорь Лифанов. Фото: Дни.Ру

Алексей Девотченко  также сыграл в первом фильме "Барон". Роль Степы Марченко по достоинству была оценена критиками – артиста все чаще приглашать на съемки новых телесериалов. В 2011 году актер неожиданно отказался от звания артиста Российской Федерации, а в ноябре 2014 года был найден мертвым в своей квартире. По многочисленным заявлениям близких друзей артиста, Девотченко был убит. Виновные не были найдены.

Алексей Девотченко. Фото: Дни.Ру

Михаил Пореченков, пожалуй, идет на рекорд по количеству ведущих ролей в самых рейтинговых фильмах и сериалах. Михаил – один из самых разноплановых актеров нашего времени, он успешно вживается в роль как отъявленного злодея, так и благородного "рыцаря". Образ Евгения Кондрашова в "Бандитском Петербурге" – лишнее тому подтверждение. 

Михаил Пореченков. Фото: Дни.Ру

Александр Лыков получил широкую известность после выхода на экраны криминального сериала "Улицы разбитых фонарей". Ну а роль Гоши Субботина только подтвердила его талант.

Александр Лыков. Фото: Дни.Ру

Андрей Краско  был известнейшим мастером эпизодической роли. Сложно поверить, но Жору "Пианиста" актер сыграл более 17 лет назад. Краско умер в результате сердечной недостаточности в 2006 году. Ему было всего 48 лет.

Андрей Краско. Фото: Дни.Ру

Анастасия Мельникова снялась практически во всех популярных телесериалах криминального жанра. Актриса и сегодня с гордостью демонстрирует неподражаемую улыбку, которая  не первое десятилетие покоряет и режиссеров, и зрителей.

Анастасия Мельникова. Фото: Дни.Ру

Владимир Рожин появился буквально в первых двух сериях "Бандитского Петербурга". Уже в 2001 году актер ушел из жизни.

Владимир Рожин. Фото: Дни.Ру

Автор: Андрей Петрунян9 февраля 2017, 19:09

комментарии

Политика

Почему американцы путают украинцев с корейцами
Кремль открестился от сделки с Трампом по Украине
Напуганные поляки решили мириться с Россией
Муж "печенюшницы" Нуланд заявил об опасности России

Шоу-бизнес

Армен Джигарханян шокировал признанием о дочери
Петросян устроил потоп в центре Москвы
Нетребко возмущена присвоенным ей званием
Эмин напугал видом без одежды

Проишествия

Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
Крестница принца Чарльза найдена мертвой
После убийства Гиви Украину приравняли к "ИГ"
Собака изуродовала москвичку и ее подругу

Lifestyle

Как изменились звезды сериала "Бандитский Петербург"
Солист группы "Дискотека Авария" скрывал рак
Марокко: королевство сказочной красоты
"Колымские рассказы" перенесли на сцену
Шоу-бизнес

Неожиданный поворот в деле Шепелева и Корчевникова

На телеканале "Россия" прокомментировали перемены в программе "Прямой эфир"
Шоу-бизнес

После развода Буланова показала фото с другим мужчиной

Поклонники буквально не узнали на снимке улыбающуюся певицу
Lifestyle

Солист группы "Дискотека Авария" скрывал рак

15 лет назад после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью скончался Олег Жуков
Шоу-бизнес

Нетребко возмущена присвоенным ей званием

Оперная дива пришла в негодование из-за новостей

Гороскоп

Три семейных кризиса Королевой и Глушко
Садальский вернется к взрослой дочери
Астрологический прогноз с 6 по 12 февраля 2017 года
Гороскоп здоровья на февраль 2017 года

Фоторепортажи

17-летняя дочь затмила Риз Уизерспун на красной дорожке
Мужчины надели корсеты и платья
Янковский сводил в кино экс-невесту Абрамовича
Как после пластики менялась Вера Алентова

Спорт

"Любовника" Роналду посадили в тюрьму
Знаменитый футболист умер после жестокого избиения под Киевом
Оставшийся без работы Слуцкий сильно похудел
Эрнст о самом громком провале Олимпиады в Сочи

Регионы

Пенсионерка замерзла насмерть у больницы под Москвой
Ревнивый амурчанин отбыл срок за покушение на соседа и убил его
Меркель родила козлу Тимуру первенца
Десятилетняя девочка спасла из горящего дома братьев и сестер
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru