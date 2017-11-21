Киркоров отказался вступать в "Команду Путина"

Певец Филипп Киркоров заявил о том, что не планирует вступать в ряды движения Putin Team, созданного хоккеистом Александром Овечкиным. По словам артиста, быть в команде президента Владимира Путина – это представлять его интересы в России.

"Я, может быть, не вхожу в этот "тим", но для меня само участие в том, что я делаю, в стране, которой руководит наш президент, это уже и есть "тим". Я в пуле президентском!" – заявил Киркоров журналистам.

По словам певца, гастролируя по России, он неофициально представляет интересы Владимира Путина. Артист подчеркнул, что главное – не вступать в ряды какого-то движения, а внутренне поддерживать, любить и верить в человека, сообщает РИА Новости.

Киркоров добавил, что голосует за Путина на протяжении многих лет. Певец заявил, что, если российский лидер решит участвовать в выборах 2018 года, при голосовании он останется верен ему. "Если я один раз выбрал себе президента много лет назад и голосовал за него не один раз, как вы думаете, за кого я буду голосовать в 2018 году?" – задал риторический вопрос артист.

Ранее Владимир Путин наградил Филиппа Киркорова в Кремле. В начале ноября российский хоккеист Александр Овечкин заявил о создании общественного движения Putin Team – "Команда Путина". В организацию решили вступить многие известные личности.