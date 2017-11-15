Киркоров раскрыл музыкальные предпочтения Путина

Филипп Киркоров считает, что президент России иногда слушает музыку для настроения. Об этом певец сказал лично Владимиру Путину на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Получивший из рук президента Орден Почета Киркоров первым делом поблагодарил главу государства. "Сколько делали вы для нас, для нашей страны, не поддается даже пониманию", – сказал король поп-музыки. Он вспомнил, как когда-то рассказал Владимиру Путину о планах сделать грандиозное шоу совместно с режиссером "Цирка дю Солей" Франко Драгоне, что в итоге и получилось.

"Спасибо большое, эта награда для меня очень важный знак того, что вы слушаете иногда музыку, которая для настроения", – сказал певец.

Президент вручил 15 ноября государственные награды деятелям науки и искусства, ушедшим в отставку 11 губернаторам, руководителям предприятий, рабочим и космонавтам.

Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени удостоены, в частности, академик РАН, один из основоположников и создателей термоядерного оружия Юрий Трутнев, а также глава "Газпрома" Алексей Миллер. Ту же награду, но II степени получили в числе других худрук московского театра "Et Cetera" Александр Калягин, космонавт Юрий Маленченко и бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов получил из рук президента орден Александра Невсокго, экс-глава Самарской области Николай Меркушкин и бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский удостоены этой же награды.

Орден Мужества получили полковник полиции Александр Бережной, который в ноябре 2016 года получил ранение во время операции по освобождению заложников в Нижегородской области, а также начальник летно-испытательного комплекса НПО "Радар мсс" Владимир Скрынников.

Ордена Почета, помимо Филиппа Киркорова, удостоен главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Яшар олгы Мамедов, а орденом Дружбы награждены бывшие губернаторы Новосибирской, Ивановской, Омской и Орловской областей.

Президент обратился ко всем присутствующим в Екатерининском зале Кремля и назвал их выдающимися гражданами, которые своим талантом, трудом и мужеством возвышают родную страну, вдохновляют и задают ориентиры.

"Все вы достойно выполняете свой долг, не останавливаетесь на достигнутом, постоянно ставите перед собой новые цели и новые задачи", – сказал Владимир Путин.

Что касается музыкальных предпочтений Путина, то сам он как-то говорил, что любит русскую музыку. Ни для кого не секрет, что любимая группа президента – "Любэ". Помимо этого, он отдает предпочтение джазу и легкой мелодичной классической музыке. Среди его любимых композиторов – Чайковский, Моцарт, Лист и Шуберт.

Владимир Путин и сам иногда музицирует. Так, в октябре 2010 года, будучи премьер-министром, он сыграл на рояле "С чего начинается Родина" на благотворительном концерте в Санкт-Петербурге, а в мае 2017 года президент в гостях у Си Цзиньпина в Пекине в ожидании хозяина резиденции сел за рояль и сыграл знаменитые "Московские окна".





