Самые известные извращенцы в искусстве

Вживить ухо в руку или рога в лоб, привить свое ДНК цветку, вывести зеленого фосфоресцирующего кролика или создать в лаборатории ужин из лягушки… На что еще способны современные художники?

В 1992 году термин "Постчеловеческое" или post human вошел в современное искусство с легкой руки куратора Джеффри Дайча, когда одноименная выставка под его руководством открылась сначала в Музее современного искусства в Лозанне, а затем прокатилась по Европе.

"Бабушкой" постгуманистического искусства можно назвать французскую художницу Орлан. Еще в 1978 году она впервые попыталась сделать перформанс из собственной операции, но тогда у нее было недостаточно времени на подготовку, так как хирургическое вмешательство было срочным. А вот в следующий раз Орлан подошла к этой теме в 90-х со всей креативностью, свойственной современным эпатажным художникам.

Сначала она с помощью пластических операций изменяла свое лицо и тело, присваивая себе идеалы красоты прошлого, и выбирая разрозненные детали с шедевров эпохи Возрождения: например, лоб как у Джоконды Леонардо да Винчи, а подбородок как у Венеры с картины Боттичелли. Свои операции художница режиссировала до мелочей, делая из них художественные инсталляции и публичные перформансы, они сопровождались музыкой, чтением стихов или танцами.



Например, седьмой перформанс Орлан "Вездесущность" транслировался одновременно в пятнадцати местах, среди которых был центр Помпиду в Париже. Во время пластической коррекции лица использовалась только местная анестезия, художница была в сознании и могла отвечать на вопросы публики, находившейся на связи. Операционная была переоборудована в своеобразное сценическое пространство.

Орлан не смогла остановиться на достигнутом и вскоре вживила себе под кожу на лбу рожки, вернее имплантаты, применяемые в пластической хирургии для улучшения формы скул. Эти рожки она густо покрывает блестками, что придает ей вполне "постчеловеческий облик".

"Я могу осматривать мое тело по частям, не страдая от этого. Могу увидеть всю себя до самого кишечника. Могу увидеть сердце своего любовника. Дорогой, мне нравится твоя селезенка, мне нравится твоя печень, обожаю твою поджелудочную, а линия твоей бедренной кости меня возбуждает", – говорит Орлан.

Но что там рожки? Австралийский художник Стеларк вживил себе в руку третье ухо. Самое настоящее ухо, хирургически имплантированное в 2007 году, и которое в будущем, возможно, начнет функционировать, благодаря специальному передатчику. На создание этого "произведения искусства" ушло уже десять лет, причем большая часть времени была потрачена на поиски хирурга, который согласился бы сделать операцию. Художник планирует инсталлировать микрофон в ушную раковину, и таким образом дать людям возможность слушать онлайн те звуки, которые улавливает ухо. Само ухо было выращено в лаборатории в 2006 году и при его создании использовался хрящ художника.

Задолго до имплантации художник прославился своей третьей рукой, которую впервые продемонстрировал в Токио в 1980 году. Роботизированный протез прикреплялся к его правой руке и контролировался электрическими сигналами, посылаемыми через электроды различными мышцами его тела. Механическая рука соответствовала по размеру правой руке Стеларка. В своем творчестве художник движим идеей, что человеческое тело "устарело и для дальнейшего развития нам нужно освободиться от его ограничений".

В 80-е начинал свой творческий путь американский художник бразильского происхождения Эдуардо Кац. Правда, тогда, будучи подростком, он занимался перформансами: часто посещал пляжи города Рио-де-Жанейро и площадь, служившую центром богемной жизни, где декламировал стихи порнографического содержания, часто нося при этом только розовую мини-юбку. В дальнейшем Кац много экспериментировал с различными течениями в искусстве. К наиболее любопытным можно отнести Time Capsule – комбинацию из концептуального искусства с перформансом, которая проходила в 1997 году в Сан-Пауло. Перформанс состоял в том, что в ногу художника был помещен микрочип, какие обычно используют для отслеживания животных, а затем он зарегистрировал себя в базе данных.

В 1998 году Эдуардо впервые предположил возможность трансгенного искусства в своей статье о генентически модифицированной флуоресцентной собаке. Хотя проект создание такой собаки в конечном счете оказался недостижимым, ему удалось совершить в 1999 году первый набег на био-арт. Он перевел отрывок из Библии в азбуку Морзе, а затем в четырехбуквенный код, который представлял базовые пары ДНК. Художник заказал создание синтетической ДНК с использованием этой последовательности, которая затем была введена в бактерию. Изображения этой бактерии проецировались на стены галереи во время выставки художника.

А в 2000 году Кац представил то, что стало его самой известной и самой противоречивой работой – зеленого флуоресцентного кролика. Для исполнения этого произведения был взят зеленый флуоресцентный белок у медузы вида Aequoria victoria. Кролика , названного Альбой, публика увидела только на фотографиях, так как французский национальный агрономический институт (INRA), который создал животное и по факту им владел, отказался отдавать кролика художнику. Такой поворот событий Кац умудрился повернуть в свою пользу и использовать для дальнейшего раскручивания проекта посредством нескольких шоу, в центре которых было "освобождение Альбы". Тем временем общество подвергло сомнению этику использования генетически модифицированных организмов в искусстве, но были и те, кто приветствовал начало диалога по этому вопросу.

Спустя несколько лет Эдуардо начал новый проект, который заключался в том, чтобы вставить последовательность его собственной ДНК в гены, кодирующие вены в цветке Петунии (проект реализовывал университет в Миннесоте, США). Он назвал полученный цветок-мутант “Edunia” и сделал его центром своей новой инсталляции в 2009 году.

Параллельно с Эдуардо био-артом увлеклась и Орлан. Совместно с австралийской группой SymbioticA она создала инсталляцию "Пальто Арлекина", которою представили публике в 2007 году. Из клеток, принадлежащих Орлан и людям разных рас, выращенных специальным образом в лаборатории, было сделано кожаное лоскутное одеяло.

За последнее десятилетие инсталляции и перформансы с тканевыми культурами, генетической модификацией и колониями бактерий становятся все более популярными и все больше молодых художников меняют свои студии на лаборатории. Дальше всех в биологическом искусстве продвинулась команда The tissue culture and art project (TC&A), представляющая био-технологию как форму искусства.

В течение уже почти двадцати лет арт-дуэт TC&A создает работы, связанные как с искусством, так и с клеточной биологией. Выращенные крылья из костных клеток свиньи и миниатюрные куклы из тканей мыши – это еще не самые яркие проекты, вышедшие из их лаборатории. В 2003 году они выпустили "полуживой" стейк – выращенное в лабораторных условиях мясо, состоящее из клеток лягушки, культивированное в биореакторе.





Это "мясо" было приготовлено в медово-чесночном соусе и его подали гостям на обед в одном французском музее. При этом лягушка, которая была донором клеток спокойно смотрела на происходящее из своего аквариума. Орэн Катс, один из участников дуэта TC&A, признался, что этот "стейк имел консистенцию студенистой слизи, обернутой вокруг фетра. Соус, однако, был действительно хорош".



Как однажды сказала куратор Музея современного искусства MoMA в Нью-Йорке Паола Антонелли, это только начало. "Это тот момент, когда мы пьяны от возможностей! Следить за миром современного искусства становится все интереснее!"