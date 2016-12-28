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Блоги

Какие бренды уйдут с авторынка после прихода ГЛОНАСС

Фото: nis-glonass.ru
Алексей Тузов

Алексей Тузов блогер

 Независимый эксперт в транспортной отрасли. Ранее работал Генеральным директором в ФГУП "Дорожная инфраструктура и сервис", Советником Генерального директора в PromSvyaz Asset Management Ltd, Первым вице-президентом в ГК «АвтоСпецЦентр».
С 1 января 2017 года все автомобили, которые впервые поступят в продажу на территории стран Таможенного союза – России, Белоруссии и Казахстана, должны будут оснащены системой экстренного реагирования "ЭРА-ГЛОНАСС". Устройство предназначено для автоматической или ручной – с помощью специальной кнопки – передачи данных в экстренные службы об авариях и мониторинга движения автомобилей.
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Все автопроизводители обязаны пройти сертификацию, краш-тесты и установить на каждую машину специальное устройство. Если модель с установленным терминалом экстренного реагирования не проходила краш-тесты, производитель не имеет права ее продавать. Техрегламент об обязательной установке ЭРА-ГЛОНАСС касается как отечественных брендов, так и зарубежных. В силу того, что не все производители имеют возможность провести испытания и сертификацию системы на всех выпускаемых машинах, количество моделей на российском рынке может сократиться в 2017 году на 33%. При этом расходы на проведения краш-тестов и установку навигационного терминала, безусловно, будут включены в розничную стоимость новых авто, что может привести к очередному сокращению продаж машин в России.

Главным преимуществом системы ЭРА-ГЛОНАСС является быстрое реагирование экстренных служб на ДТП  – в среднем на 30% быстрее, чем когда об аварии сообщается по телефону. По статистике, примерно 60% случаев ДТП с летальным исходом происходит из-за несвоевременного оказания медицинской помощи. Через бортовые терминалы сигнал в службы экстренной помощи поступит в течение 10 секунд, при этом сразу автоматически будут переданы точные данные о месте и степени тяжести аварии. Реагирование на телефонный звонок, например, в "скорую", обычно занимает 10-45 секунд и только после этого начинается разговор с диспетчером. Таким образом, пострадавшие в ДТП получат своевременную медицинскую помощь, число случаев травматизма в дорожных авариях уменьшится.

Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people

Проблема несвоевременного приезда скорой помощи на место вызова действительно существует, причем по всей России. Например, в Самарской области установлено, что бригада "скорой" опаздывала на вызов 103 раза, из-за чего на местное учреждение здравоохранения был наложен штраф. По прогнозам оператора системы ЭРА-ГЛОНАСС, установка терминала быстрого реагирования в каждом автомобиле может спасать ежегодно до 4 тысяч человек. Устройство быстрого реагирования будет охватывать весь российский автопарк легковых машин, включая коммерческие автомобили и грузовые авто, перевозящие опасные грузы. Еще один плюс в системе экстренного реагирования это то, что водителям не придется платить абонентскую плату за пользование ею. В целом, терминалы ЭРА-ГЛОНАСС призваны повысить безопасность пассажирских и грузовых перевозок на дорогах, снизить уровень смертности в России, Казахстане и Белоруссии.

Тем не менее, вместе с плюсами навигационно-коммуникационной системы, есть и существенные недостатки. Во-первых, для реализации проекта по внедрению ЭРА-ГЛОНАСС недостаточно развита инфраструктура, а именно – качество спутниковой связи. Например, если авария произойдет на трассе вдали от города, куда сигнал связи доходит слабо или где он вовсе отсутствует, терминал не сможет быстро передать данные в экстренные службы, то есть не сможет полноценно выполнять свои функции.

Во-вторых, недостатком системы, безусловно, станет повышение стоимости новых автомобилей. Чтобы машины соответствовали новому техрегламенту в 2017 году, производители вынуждены выделить достаточно большие суммы: на сертификацию – порядка 13 миллионов рублей, на покупку бортовых терминалов – по 4 тысячи рублей для каждого авто, и на краш-тесты двух машин одной модели. В себестоимость каждого автомобиля будет включен определенный % от этих расходов. Например, бренды массового и бюджетного сегментов, такие как Lada, Nissan и Subaru, будут тратить по 13,5-17,3 миллионов рублей на сертификацию и испытания одной модели. В то время как у люксовых брендов Porsche и Lamborghini издержки составят 20-45 миллионов рублей. То есть крупнотиражные автомобили, которые продаются на российском рынке партиями более чем по 10 тысяч единиц, могут вырасти в цене незначительно – примерно на 1-1,2%, с учетом стоимости бортового терминала – на 4900-9500 рублей. Но производителям премиальных или "нишевых" авто, возможно, придется увеличивать цены более чем на 1,7-11,5%. Прирост в стоимости будет намного существеннее – от 111 тысяч до 1,9 миллионов рублей. Более того, в 2017 году на все новые автомобили, на которых не установлены системы ЭРА-ГЛОНАСС, сократится скидка по госпрограммам "Автомобиль для многодетной семьи" или "Новый автомобиль" на 2%. Таким образом Правительство РФ намерено стимулировать продажи машин с установленной системой экстренного реагирования.

Еще один минус обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на каждое авто – это уход с отечественного рынка некоторых малотиражных моделей. На сегодняшний день в России уже более 26 тысяч машин и порядка 60 моделей оснащены терминалами экстренного реагирования. Полностью пройдена сертификация у Kia, Ford, Lada. Но есть бренды, которые не готовы проводить дорогостоящие краш-тесты и сертификацию для всей линейки моделей, выпускаемых на российский рынок. Производители "нишевых" автомобилей – кабриолетов, минивенов, купе, и люксовые бренды будут вынуждены сократить поставку машин в РФ.

Фото: GLOBAL LOOK press/Hendrik Schmid

Представители BMW заявили, что в связи с невозможностью проводить испытания на нескольких моделях, с российского рынка уйдут купе BMW М4, 4-й серии, М6 и 6-й серии, i8, седаны 5-й серии GT и М3. Audi сократят модельный ряд как минимум на две машины: кабриолеты Audi S5 и A5. Ожидается, что в 2017 году на российском рынке число моделей уменьшится на 100 единиц или на 33%.

Безусловно, с помощью системы ЭРА-ГЛОНАСС реагирование экстренных служб на дорожные происшествия и оказание своевременной медицинской помощи будет происходить быстрее – это самая главная задача проекта. Однако неизвестно точно, на какую сумму повысится стоимость машин в 2017 году из-за установки бортовых терминалов. С учетом девальвации рубля в начале 2017 года автомобили и без этого могут подорожать на 5-7%. Рост цен может привести к сокращению продаж легковых машин и к очередному падению авторынка. Более того, в следующем году ожидается сокращение линейки моделей у ряда брендов. В основном, это относится к автомобилям премиум-класса и различным "нишевым" моделям. Audi и BMW уже заявили о сокращении модельного ряда в России, под вопросом остаются Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, Maserati. Из-за обязательной установки системы люксовые бренды будут вынуждены уменьшить поставки в Россию или уйти с рынка полностью.

Непонятно, почему новый техрегламент был введен именно сейчас, когда продажи авто на рынке постоянно сокращаются – в 2015 году на 35,7%, в 2016 году на 12% за 11 месяцев. Таким образом, правительство РФ в очередной раз ограничивает возможности иностранных и отечественных автопроизводителей на российском авторынке. Бренды вынуждены продавать только некоторые модели, прошедшие обязательную сертификацию, когда могли бы выводить в продажу все возможные автомобили, тем самым увеличивая предложение отечественного автопрома и предоставляя возможность автомобилистам покупать любую понравившуюся модель. Чтобы проект ЭРА-ГЛОНАСС имел успех и получил необходимое финансирование, в первую очередь следует стимулировать продажи не только автомобилей массового сегмента, но и премиум-класса, и небольших брендов, чьи продажи исчисляются в сотнях, а то и единицах машин.


28 декабря 2016, 13:59

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