В Сеть просочились фото машины для Путина

Большой седан оформлен в "зимний" камуфляж. Автомобиль имеет классические "люксовые" очертания. При этом некоторые черты делают его похожим на определенные модели Rolls-Royce и Bentley.

Также в рамках проекта "Кортеж" для первых лиц государства также разрабатывают минивэн, внедорожник и лимузин. Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявлял, что первые экземпляры машин проекта "Кортеж" попадут в гараж Кремля до конца 2017 года. Затем Федеральная служба безопасности начнет их тестировать на наличие уязвимостей.

Напомним, ранее Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) получил патент на внешний вид разработанных в стенах института моделей. внедорожник будет использоваться в качестве машины сопровождения президента России.

The so-called Kortezh (Russian for cortege) won’t only be available to Putin...in case you wanted to be twinsies! https://t.co/0efb5n1EhI