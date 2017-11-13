Очевидцы сняли жуткую аварию с маршруткой на юго-западе Москвы

Камера видеорегистратора одного из автомобилей сняла жуткую аварию с маршрутным такси, произошедшую 12 ноября на юго-западе Москвы. Запись опубликовал Пятый канал.
На видео заметно, как после удара микроавтобус перевернулся, и из него буквально вылетел пассажир. В результате ДТП пострадали несколько человек, среди них – двое детей.
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