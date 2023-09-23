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Суббота 23 сентября

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Бегемотиха Фрида лакомится фруктами в Крыму – видео

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Неописуемая прелесть с большой пастью и умными глазами переехала в Бахчисарайский парк.

Любите ли вы бегемотов? Прежде чем ответить, взгляните на Фриду! Она покоряет своим неземным обаянием за несколько секунд. Новоявленная крымчанка прибыла на полуостров из Сочи и, как пишет Пятый канал, уже обживается на новом месте.

На видео сняли, как бегемотиха плавает в воде и лакомится фруктами. Чтобы прокормить такую прелесть, нужно как следует запасаться провизией. В день Фрида съедает до 75 кг арбузов и дынь.

Главное, что ей комфортно. Для бегемотихи оборудовали специальный вольер, где есть теплый пол и два больших бассейна. И даже не вздумайте завидовать!

23 сентября 2023, 08:07
Фото: Laurie Dieffembacq/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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Cемь природных чудес Крыма

Крымский природный заповедник "Большой каньон Крыма"
Крымский природный заповедник
Национальный природный парк "Чаривна гавань"
Парк садово-паркового искусства ЛОК "Айвазовское"
Геологический памятник природы "Пещера Красная"
Карадагский природный заповедник

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