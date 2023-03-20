"Стучит ножками": помолодевшая Андреева показала новорожденного малыша

Андреева не отходит от малыша ни на минуту, и даже ест рядом.

61-летняя Екатерина Андреева уже больше 25 лет работает на Первом канале. При такой публичности о семейной жизни звезды почти ничего не известно. Тем не менее бессменной телеведущей программы "Время" мало известно.

Екатерина Андреева была замужем дважды. О первом муже почти ничего не известно. По слухам, им был Андрей Назаров, пара поженилась рано, и вскоре у них родилась дочь Наталья. На тот момент Андреевой было всего 18 лет. Семья распалась, и после этого Андреева сошлась с бизнесменом из Черногории Душаном Перовичем.

Наташа — единственный ребенок Андреевой. В браке со вторым супругом у них так и не родились еще дети. Зато Екатерина Андреева может полноценно жить и свободно путешествовать, что она просто обожает делать.

На этот раз Екатерина Андреева отправилась в экзотическое место, где задумала позавтракать на реке неподалеку от пастбища бегемотов. Ведущая показала на видео мать бегемотиху и трехдневного малыша, который умилил звезду. На кадрах ведущая выглядела помолодевшей и отдохнувшей.

"Она так мило бегает и стучит ножками", – отметила Андреева.

Она добавила, что бегемот развивает весьма большую скорость, что ее очень удивило.