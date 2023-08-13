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Воскресенье 13 августа

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"Покорми бобра – спаси дерево": как милые грызуны выживают в городе

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Зубастых красавцев сняли на видео во время еды. Бобры в восторге от угощений. Давайте еще!

Эти милые животные предпочитают селиться по берегам медленно текущих речек и озер, им ни к чему стрессовать. По своей природе бобры полуводные млекопитающие и растительноядные, поэтому погрызть кору и поплавать на досуге для них проще в экологичной местности. Однако есть особи, которые живут прямо в городах и не знают бед.

Как им это удается — проинформировал канал "Живая планета". Люди подкармливают грызунов, а те с радостью принимают подарки. Все-таки это шанс спокойно пережить зиму.

На видео, распространившемся в Сети, бобры с удовольствием поглощают капусту, морковь, сушки. "Похоже, тут хорошо работает лозунг: "Покорми бобра – спаси дерево", — отмечают авторы ролика.

13 августа 2023, 08:07
Фото: S. Meyers/blickwinkel/www.globallookpress.com
Youtube/Живая планета✓ Надежный источник

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Олег Газманов и собака. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова и козленок. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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