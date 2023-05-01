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Воскресенье 30 апреля

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"У меня просто широкая кость": самая толстая кошка на свете завоевала всеобщая любовь

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Трогательная история о том, как перекормленное нерадивым хозяином животное обрело новую надежду.

Американские зоозащитники буквально потрясли мир роликом, на котором снята, пожалуй, самая толстая кошка на свете. Два человека с трудом смогли поднять клетку для транспортировки, а стрелки на весах буквально зашкалили: Патчес весила более 18 кг.

Волонтеры и общественность уверены, что причиной такого лишнего веса стала безответственность бывшего владельца. Якобы он мог постоянно перекармливать питомицу и баловать ее той пищей, которая для животных вовсе не предназначена.

К счастью, после того как видеоролики с Патчес появились в Сети, на нее не обрушились критики с комментариями, источающими желчь. Наоборот, самая толстая кошка на свете завоевала всеобщую любовь и стала звездой интернета. Как только приют для животных опубликовал сообщение о том, что кошка ищет новых хозяев, десятки запросов сразу же прилетели в администрацию.

Поэтому сейчас Патчес, как сообщает на одном из видео приют, уже наслаждается обществом новой хозяйки, которая внимательно проследит за тем, чтобы ее толстенькая любимица придерживалась диеты и выполняла специальные упражнения для похудения.

"Я почти слышу, как она говорит: "У меня просто широкая кость", "Пухлая, пушистая красивая кошка", "Пора худеть, дружище! Удачи!", – с заботой написали пользователи Сети под роликом о кошке.

1 мая 2023, 02:11
Фото: pixabay.com
Youtube, канал "SWNS"✓ Надежный источник

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