10 случайных фото кошек, снятые фотографом в разных концах света

Фотографирование кошек — это увлекательный способ запечатлеть сущность жизни братьев наших меньших. Этот жанр фокусируется на демонстрации повседневной жизни, суеты и красоты мурлыкающих питомцев.
Молодой российский фотограф Орту Днимасира идёт по следам кошек. Его миссия – запечатлеть всех животных из семейства кошачьих в мире. Самые интересные фотографии смешных и грустных хвостатых из коллекции знаменитого фотографа далее.
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Кстати, а вы знаете, почему мурлыкают кошки?