Милейшие выдры обнимаются и держатся за руки (видео)

Аквариум Монтерейского залива поделился видео с милыми выдрами.



Сонные выдры аквариума Монтерейского залива проводят беззаботное время на волнах Тихого океана. Очаровательные создания ведут себя почти как люди: они обнимаются, держатся за руки-лапки, и даже потягиваются. Милейшие выдры никак не хотят просыпаться. Но торопиться им некуда, ведь волны ласкового океана катают их на протяжении нескольких часов.

Сотрудники аквариума считают, что такое видео поможет людям расслабиться и узнать больше о жизни животных. На ютуб-канал организации подписано более 170 тысяч неравнодушных. Каждый день они узнают новые факты об обитателях водных глубин.