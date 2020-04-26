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Как "Роснефть" будет изучать животных Арктики

Фото: pixabay.com
Сохранение биологического разнообразия и уникальных экосистем Арктики – об этом шла речь на онлайн-конференции, посвященной программе компании "Роснефть" по безопасному освоению самого северного региона планеты. В центре внимания четыре вида животных – белый медведь, морж, северный олень и белая чайка. О планируемых экспедициях и исследованиях журналистам рассказали ведущие ученые-биологи.
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Все экспедиционные исследования в рамках программы изучения ключевых видов экосистем Арктики запланированы исходя из возможности применения современных технологий и ориентированы сразу на несколько лет. "За это время будут выполнены восемь полевых исследований, восемь экспедиций", – рассказала заместитель директора-начальник Управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды шельфовых проектов Департамента промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в разведке и добыче ПАО "НК "Роснефть" Елена Лебедева.

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"Все результаты, которые мы получим, будут изданы отдельными информационными брошюрами, которые позволят использовать полученные нами результаты, а также включены в те печатные издания, которые компания готовит на периодической основе", – добавила она.

Елена Лебедева добавила, что первые экспедиции будут снаряжены уже в 2020 году – на него запланированы три экспедиции. "Мы планируем, что они начнутся в конце июля – в августе", – заметила она в ответ на вопрос корреспондента "Дни.ру". Она напомнила, что сам экспедиционно-полевой период в Арктике достаточно короток – с середине июля до середины сентября.

На вопрос, не будет ли реализация исследования перенесена на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом, ответил пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев. "Возможна, конечно, коррекция программы, естественно, потому что мы сталкиваемся с непредвиденными обстоятельствами… Но надо понимать, что экосистема – это вещь долгосрочная, а пандемия – вещь краткосрочная. Она кончится так или иначе", – заметил он. Михаил Леонтьев пообещал, что компанию будет стараться сохранить программу в изначальных рамках насколько это возможно.

Четыре индикатора

Специалисты выделяют четыре так называемых флаговых вида животных, по которым можно судить об общем состоянии арктической биосферы. Каждый из них будет изучен в рамках программы "Роснефти".

Белый медведь

Фото: broadcast.comdi.com

"Основной фактор, влияющий на жизнь белых медведей – это сокращение ледового покрова", – рассказал заместитель руководителя проекта по исследованию белого медведя Кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Илья Мордвинцев. Он отметил, что меняется этот показатель под влиянием климата, а не антропогенного фактора.

"Вместе с тем, любая деятельность человека в Арктике, то есть деятельность человека в местах обитания белого медведя, не может не оказывать влияния на животных", – подчеркнул Илья Мордвинцев. Кроме того, при увеличении числа людей, находящихся в Арктике, растет и число конфликтов между ними и белыми медведями. "Эта проблема требует очень большого внимания, изучения и разработки специальных мер по взаимодействию человека и животных", – подчеркнул эксперт.

Морж

Фото: broadcast.comdi.com

Организатор экспедиционных работ по исследованию белого медведя и моржа, исполнительный директор Центра морских исследований МГУ Николай Шабалин обратил внимание, что в рамках проекта "Роснефти" по исследованию арктических видов изучаются не только сами животные-маркеры, но и среда их обитания. Например, ученые будут следить не только за самими моржами, но и за донной фауной, которая является кормовой базой этих животных.

Комплексные данные о состоянии донных экосистем специалисты будут собирать с помощью глубоководных роботов. "Правильно интерпретируя эту информацию мы можем понять, где ключевые места для нагула, для кормления у моржа, выделить эти районы и разработать меры их охраны", – объяснил Николай Шабалин.

Северный олень

Фото: Malcolm Schuyl/FLPA/www.globallookpress.com

Изучением Северного оленя стали заниматься уже давно. Этот опыт будет учитываться и при работе в рамках программы "Роснефти".

"Те глобальные изменения, которые сегодня происходят на планете, связанные с климатом, несмотря на то, что дикий северный олень являлся предметом давнего изучения, сегодня ставят перед исследователями совершенно новые вопросы", – рассказал руководитель проекта по исследованию дикого северного оленя, доктор биологических наук, заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения и заповедного дела, професор Сибирского федерального университета Александр Савченко.

"Любые получаемые данные, особенно с использованием современных технологий, они конечно же во многом позволяют понять и разобраться с той ситуацией что происходит с северными видами и каковы причины", – подчеркнул он. По словам экспертов, северный олень – это не только важнейшая биологическая составляющая продовольственной безопасности, но и важный маркер состояния арктического региона.

Белая чайка

Фото: commons.wikimedia.org/Andreas Weith (CC BY-SA 4.0)

По словам специалистов, белую чайку можно назвать птичьим аналогом белого медведя. Этот вид также уязвим к антропогенной деятельности и изменениям климата. Более того, она также занимает высшую позицию в трофических сетях.

"Белая чайка и вообще арктическая птица попала в зону внимания компании в первый раз, насколько мне известно. И мы планируем сразу привлечь достаточно продвинутые технологии", – рассказала руководитель проекта по исследованию белой чайки, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательский института Мария Гаврило. Она объяснила, что вне рамок программы "Роснефти" эта птица изучалась последние десять лет, за которые специалисты получили больше новых вопросов, чем ответов.

"Нам очень нужны исследования на новом уровне", – подчеркнула Мария Гаврило.

Помимо традиционного кольцевания птиц планируется применить GPS-трекеры для отслеживания перелетов белых чаек в течение гнездового сезона, а также слежение за гнездовьями птиц с помощью космических спутников.

Напомним, программа является продолжением исследования, которое уже было проведено компанией "Роснефть" в 2014-2018 годах. В ходе той работы были были получены уникальные сведения о состоянии обитающих в арктическом регионе животных.

Автор: 26 апреля 2020, 10:56

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