Степан да Стефания: у звезды Сети появилась подружка

Кот Степан уже давно стал звездой Сети. Он покорил пользователей TikTok своей грациозностью. Мемный кот прославился благодаря видео, на котором позирует с бокалами крепких напитков.
Теперь у четвероногого блогера появилась подружка. Питомец познакомился с кошей по кличке Стефанья. Они уже снимаются вместе. Новый ролик тоже пришелся по вкусу пользователям Сети.
На новом видео Степан и Стефанья сидят за столом с лакомствами. Прожорливая кошка пытается первой слопать угощения. Кстати, друзья похожи даже внешне.