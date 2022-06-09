Престарелого и немощного Байдена нашли в коровнике под Москвой

В деревне Дубровское на территории Истринской сыроварни поселился престарелый козел по кличке Байден. Животное может увидеть и покормить каждый желающий.
Предприниматель Олег Сирота однажды сжалился над старым козлом и взял нового питомца себе. Байден – черный козел с серыми ушами. На кадрах видео заметно, что козел довольно медлительный и аморфный. Несмотря на то, что Байден не приносит никакой пользы, на сыроварне держат его рядом с коровником, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
"У нас есть молодые козлы, но из уважения к возрасту мы продолжаем его держать. У него красивые рога!" – рассказал Сирота.
Байден живет с козой по кличке Меркель. Бизнесмен считает ее красавицей и называет легендой сыроварни. Она тоже уже в почтенном возрасте.