Стая резвящихся волчат в Брянской области попала на видео

Необычные кадры удалось снять в заповеднике "Брянский лес". На первый взгляд может показаться, что волки грызут друг друга и конфликтуют. Однако потом становится ясно, чт это стая из волчат и двух взрослых особей, которые просто резвятся.
Семья волков играла на открытой поляне и попала в камеру видеоловушки, установленной в самой глуши лесного массива. Видео опубликовала в Сети сотрудница заповедника Елена Ситникова.
"Что может быть прекраснее для просмотра в этот осенний день. Будь как брянский волчок!" – отметила автор видео.