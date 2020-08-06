"Бабулька": новый образ Брухуновой разнесли в пух и прах (видео)

Татьяна Брухунова побывала в старинной усадьбе. Наряд жена юмориста Евгения Петросяна выбрала под стать месту – облачилась в винтажное платье.

Образ возлюбленная артиста дополнила косынкой. Татьяна Брухунова выложила в свой инстаграм-аккаунт ролик, на котором качается на качелях. Также она опубликовала фото в новом образе. Однако многие подписчики посчитали, что в таком виде она выглядит намного старше своих 29 лет.

Они отметили, что клетчатое платье и косынка на голове отсылают к моде царских времен и одновременно вызывают ассоциации с крестьянским бытом, сообщает Пятый канал. По мнению большинства комментаторов, Татьяна Брухунова не органична в данном образе. "Сочетание отталкивает", "Бабулька такая потешная", – высмеяли супругу Евгения Петросяна пользователи соцсети.