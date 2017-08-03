Известный блогер о новом ведущем "Пусть говорят"

Переход Андрея Малахова на "Россию 1" еще официально не подтвержден, но его уже иронично окрестили "трансфером года". Своим мнением насчет ухода телеведущего с главного канала страны поделилась с Dni.Ru видеоблогер Валерия Любарская.

"Я, как человек, который довольно долго не смотрит передачи подобного формата, но при этом, как журналист, я имею представление о том, как желается шоу, как все это происходит. Я являлась непосредственно гостем одного из выпусков ток-шоу "Путь говорят". Я видела, как работает Андрей. Что могу сказать, здесь профессионализм и варьирование между темами доведено до максимума. Андрей очень умело направляет русло программы в сторону, которая необходима для рейтинга", – похвалила ведущего звезда Интернета.

"Было несколько программ, которые привели меня в ступор. Это небезызвестная передача с Шурыгиной, где все было показано с не совсем понятной стороны. В Интернете ее хейтили ужасно, а Андрей продолжал свои программы о ней. Что касается его ухода, я думаю, это связано с внутренними разногласиями с продюсерами и руководством. Малахов нигде не пропадет. Если у "Пусть говорят" будет новый ведущий, почему бы нет. Было бы здорово посмотреть", – заключила Лера.

Публикация от @malakhov007 Май 14 2017 в 3:15 PDT

Страсти вокруг Малахова накаляются. Кажется, не осталось ни одного СМИ, которое не сообщило бы о переходе ведущего на канал-конкурент. Версии, догадки, пересуды... Кто-то вурен, что Малахов не поладил с новым продюсером программы "Пусть говорят", другие думают, что конкуренты пообещали Андрею великие миллионы, третьи полагают, что Малахову просто захотелось большей творческой свободы.

Напомним, недавно Дмитрий Шепелев стал ведущим нового шоу на Первом канале "На самом деле", суть которого заключается в том, что на очной ставке встречаются близкие люди, которые не смогли преодолеть разногласия. С помощью Дмитрия гости в студии стараются разобраться в причинах конфликтов и понять, что же на самом деле произошло.