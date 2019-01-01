Киркоров, Навка и Крид: народ обсуждает странности "Новогодней ночи на Первом"
Многие семьи садятся провожать уходящий год за пару часов до полуночи. Но на Первом в это время шла набившая оскомину "Ирония судьба" – петь и плясать там начали только в 12 часу. Мол, сетку переверстали из-за трагедии в Магнитогорске.
И в это время все сочувствующие беде, но остро желающие веселья и праздника, конечно, переключились на конкурирующую "Россию". Но там всегда такая вакханалия, что это даже неловко обсуждать всерьез, не то что смотреть. К тому же снимают там "Огонек" в практически неизменных декорациях – невозможно понять, какого года тот или иной номер, тем более вкупе с постоянно молодеющими престарелыми артистами.
Первый канал тоже без самоповторов, увы, не обошелся. Но если появление на экране ныне покойного Иосифа Кобзона было трогательным – первый новый год мы без него, – то София Ротару и Алла Пугачева выглядели как минимум странно.
Первая в 2018-м году решила, что из-за острой политической ситуации и военного положения не будет участвовать ни в предновогодних концертах, ни в съемках у "агрессора". Каково же теперь будет удивление в Незалежной, когда узнают (эфир наших программ там запрещен), что Народная артистка Украины пела вскоре выступления президента Путина свою бессмертную "Белую зиму" на главном российском канале! А сама она ни сном, ни духом, что называется. Премьеру "Новогоднего вечера" – на русском языке! – Ротару в это время представляла на телеканале "Украина" в Киеве.
Примадонна тоже отказалась от съемок в "огоньках" – готовится к сольному концерту в апреле и бережет силы. Плюс в прошлом году ее обвинили в плагиате – скандал был страшный Но тот ее номер все равно включили в "Новогоднюю ночь" – мол, "все флаги в гости будут к нам", как писал Пушкин.
Были еще Сергей и Татьяна Никитины с нестареющей "Александрой" – тоже с прошлого года. Да и вообще после двух ночи на Первом повторили "Новогоднюю ночь-2018" – что называется, для тех, кто не видел или забыл. Впрочем, к этому времени все у экранов уже могли находиться в подпитии, так что вряд ли поняли подлог.
На Первом, видимо, хотели, что называется, раздать всем сестрам по серьгам. Поэтому для старшей возрастной аудитории песню начала 80-х "На улице Каштановой" под фанеру лабал Юрий Антонов. А для молодежи выступала группа "#2Маши" (мол, они в топе iTunes, хотя ворастаня аудитория "Новогодней ночи" вряд ли знает) и Монеточка, ставшая открытием 2018-го. "Победила молодость", – писали Ильф и Петров в "12 стульях". Но победила ли?..
Был, конечно, и Егор Крид, которого в этом году было на экране так много, что вполне бы мог составить конкуренцию оккупировавшим все праздничные эфиры Николаю Баскову и Филиппу Киркорову (он появился в "Новогодней ночи" несколько раз).
Справедливости ради стоит отметить, что представил Крид не уже надоевший "Цвет настроения черный", а спел дуэтом с Валерией "Часики". Причем в новой стильной аранжировке и с новыми рэп-куплетами. Премьера песни состоялась в июле прошлого года на фестивале "Жара" в Баку – и поклонники оценили. Интересно, что Криду 24 года, а Валерии – 50. Но выглядят они, как минимум, ровесниками.
Неоднозначное впечатление оставили дуэты – ЮрКисса с ВладиМиром, Жасмин и фигуристки Татьяны Навки. В начале декабре певица брала интервью у спортсменки в авторской передаче "Душевный разговор". Видимо, там и договорились, что несвойственным себе делом надо заняться и жене президентского пресс-секретаря...
Из плюсов "Новогодней ночи на Первом" – Валерий Леонтьев, который в кои это веки плясал не под "Зеленый свет" или Дельтаплан", а исполнил свежую песню "Мы спасены". Хороша была Лолита с "Шампанским". Благодаря стильному молодежному саунду у этой композиции есть шанс стать хитом эфиров в наступившем году. Интересный по постановке номер на песню "Суперзвезда" был у Светланы Лободы – его снимали в отремонтированном павильоне "Космос" на ВДНХ.
За "Новогоднюю ночь на Первом" отвечало шесть режиссерских групп. Поэтому программа получилась эклектичной и неоднородной по качеству. Да и фантазийные виды из окон Останкинской башни, откуда между номерами телезрителей поздравляли ведущие, знатоков Москвы, мягко говоря, удивляли. Несколько раздражала и навязчивая повторяющаяся реклама банка, в которой снимались звезды фигурного катания, Но это уже субъективное ощущение.
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