Киркоров, Навка и Крид: народ обсуждает странности "Новогодней ночи на Первом"

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Вторник 1 января
Лента новостей
21:42
Россия и Бразилия укрепляют межпарламентские связи
20:24
Что будет с курсом рубля в новом году
18:17
Володин пригласил испанских парламентариев в Москву
14:58
Как пережить новогодние каникулы
12:31
Обрушение моста в парке Горького попало на видео
06:07
Что ждет Украину в 2019 году
23:45
К чему снится Снегурочка
18:06
Украинцы устроили гнусную провокацию после трагедии в Магнитогорске
17:06
С борта самолета в оперативный штаб: президент России прибыл в Магнитогорск
16:26
Володин встретит Новый год на борту самолета
16:06
Опубликовано новогоднее обращение Путина
16:00
Дети бросят Сябитову в Новый год в одиночестве
15:27
"Дайте по морде кто-нибудь": бывший шокировал беременную звезду "Дома-2"
15:02
Володин выразил соболезнования в связи со взрывом в Магнитогорске
14:51
"Просто бомба": Нюша оголилась впервые после родов
14:36
Мошенники решили нажиться на горе людей из Магнитогорска
14:01
Избивший жену Башаров прячется от взбешенного родственника
13:30
Прижимающая девушку Глюк’oZа попалась на лжи
13:22
В Москве задержали американского шпиона
12:58
Две мощные красотки: как живут женившиеся друг на друге хоккеистки из США и Канады
12:46
В грязный скандал с внебрачной дочерью актера Головина втянули Самбурскую
12:17
Взрыв жилого дома в Магнитогорске попал на видео
11:57
Малахов раскрыл тайную связь Лободы и Киркорова
11:11
Народ в шоке от разрыва Асмус и Харламова
10:51
Миддлтон с дробовиком заняла место кричащей Маркл
10:21
Подъезд сложился, как карточный домик: очевидец о взрыве в Магнитогорске
09:21
Взрыв газа в Магнитогорске: обрушился подъезд, десятки пострадавших под завалами
07:29
Звезда "Дома-2" беспринципно наживается на грязи
07:05
Главный Дед Мороз страны поздравил "Дни.ру" с Новым годом
06:19
Астрологический прогноз с 31 декабря 2018 по 6 января 2019 года
06:13
Жизнь не будет прежней: что ждет россиян в 2019 году
01:10
Главные политические счастливчики 2018 года
23:54
К чему снится новогоднее обращение президента
23:09
Интарс Бусулис поздравил "Дни.ру" с Новым годом
20:11
"Измены не было!": Собчак нашли нелепое оправдание
20:10
Провалившиеся глаза и синие губы: умирающий Петросян шокировал юную любовницу
19:03
Бизнес-гороскоп на январь 2019 года
18:00
Потратившая бешеную сумму Седокова встретит Новый год на работе
17:34
Михалкова поставила жирную точку в расколе "Уральских пельменей"
17:27
"Мисс Интернешнл" потребовалась пересадка печени из-за спортивных добавок
16:55
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 декабря 2018 года
16:27
Неузнаваемого мужа Александровой приняли за Овечкина
16:17
В центре Петербурга охранники избили посетителя бара
15:59
Задержан убийца похищенной на машине москвички
15:36
Подурневшей Джулии Робертс поставили неутешительный диагноз
15:24
Помолодевшую на 10 лет Лолиту без макияжа перестали узнавать
15:06
Деликатесы новогоднего телеэфира: что смотреть под елкой
14:52
Собчак и Виторгана застукали вместе после скандала с разводом
14:07
Волочкова в образе Пугачевой сделала громкое заявление о любимом мужчине
13:42
"В СИЗО есть местечко": зверски избившего жену Башарова собирают в тюрьму
13:17
"Аж согнулась": на Рудковскую напали в канун праздника
13:06
Суеверная Боня покинула Россию перед Новым годом
12:33
"Низкий поклон": Мишулина упала в ноги спасителю Малахову
12:00
Ведущий "Дома-2" вывел на чистую воду шарлатанов из "Школы экстрасенсов"
11:44
"Приготовил подарочек": сын предъявил жуков ошарашенному Галкину
11:17
Брыльска дала по рукам очарованному Боярскому
11:08
"Какие милые": Медведева появилась на публике с возлюбленным
10:59
Как избежать обжорства на новогодних каникулах
10:35
Сидит и караулит: любовницу Тимати преследует безумец
10:15
Растроганный Басков разрыдался из-за обещания Кобзона
10:02
Павел Буре в третий раз стал отцом
07:11
Любовный гороскоп на январь 2019 года
07:02
Жасмин поздравила "Дни.ру" с Новым годом
06:09
Потерявшая ребенка в тюрьме звезда шоу "Дом-2" жалеет о набранных килограммах
06:08
К чему снятся бенгальские огни
05:07
Приметы Нового года
01:17
Хромая утка и пьяница Порошенко: главные политические неудачники 2018 года
23:54
К чему снится свинья
23:11
Таисия Повалий поздравила "Дни.ру" с Новым годом
23:08
Гороскоп здоровья на январь 2019 года
21:54
Певицу Славу закрыли грудью после скандала с тяжелобольными детьми
21:47
"Всех выслать": русофоба Ковтуна гонят из России
21:41
Националиста Тесака повторно приговорили к 10 годам тюрьмы
21:33
Названа дата обрушения просевшего Крымского моста
21:27
В Башкирии произошло смертельное ДТП
21:25
Известный режиссер и его жена срочно доставлены в больницу
21:16
"Был с другой бабой": подробности развода певицы Бьянки с мужем
21:11
Волжанку "избавили от порчи" на улице за 200 тысяч рублей
20:54
В Ижевске два человека пострадали из-за пьяного водителя
20:51
В семье Татьяны Овсиенко произошла трагедия
20:21
В Москве зарезали известного бизнесмена
20:10
В Свердловской области двое подростков избили врача палками
20:02
Смерть перечеркнула новогодние планы Винокура
19:39
Сын плюнул на Брэда Питта в Рождество
19:33
Басков рассказал о последних словах умирающего Леонтьева
18:39
В Тюмени строители устроили потоп
18:20
Москва распекла подло напавших на Путина Меркель и Макрона
18:16
"Знакомы больше шести лет": новая пассия Кузьмина ошарашила заявлением у Малахова
18:03
Под Омском полностью сгорела фура
17:38
"Уже жрут": Гузеева откровенно о корпоративе программы "Давай поженимся!"
17:15
Дочь Маликова в купальнике возбудила народ после скандала с гнусным обманом
17:02
В бассейне с другим: муж завыл от вида голой Пугачевой
17:00
В Нижнем Новгороде накрыли наркопритон
16:57
Оставивший детей Киркоров пустится во все тяжкие
16:56
Одаренная дочь Тимати бросила вызов Волочковой
16:47
"Никто не позвонил": коллеги проигнорировали онкобольных Сенчукову и Рыбина
16:31
Дебошир Мамаев пошел на хитрость в СИЗО
16:29
В Краснодаре загорелся вещевой рынок
16:24
"Тебя скоро выгонят!": Кудрявцева устроила выволочку Волочковой
16:09
Поглумившегося над сиротами Шнурова согнули в бараний рог
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Провалившиеся глаза и синие губы: умирающий Петросян шокировал юную любовницу
Избивший жену Башаров прячется от взбешенного родственника
Народ в шоке от разрыва Асмус и Харламова
Опубликовано новогоднее обращение Путина
"Я счастлива и любима": Собчак встретит Новый год без мужа
Взрыв жилого дома в Магнитогорске попал на видео
Шоу-бизнес

Киркоров, Навка и Крид: народ обсуждает странности "Новогодней ночи на Первом"

Феликс Грозданов

Феликс Грозданов блогер

 Журналист, писатель, кандидат филологических наук, лауреат премии "Светский журналист года".
После возмущенных писем и петиций на Первом канале решили, что пора серьезно меняться. И второй год подряд снимают "Новогоднюю ночь" не в пыльных павильонах, а на горящих сказочной иллюминацией улицах столицы. Корреспондент "Дни.Ру", без отрыва от "оливье" и мандаринов, посмотрел, чем кормят телевизионщики. 
прочитано 8065 раз

Многие семьи садятся провожать уходящий год за пару часов до полуночи. Но на Первом в это время шла набившая оскомину "Ирония судьба" – петь и плясать там начали только в 12 часу. Мол, сетку переверстали из-за трагедии в Магнитогорске. 

ПО ТЕМЕ

Деликатесы новогоднего телеэфира: что смотреть под елкой

 Топовые блогеры

Сюжеты Топовые блогеры

И в это время все сочувствующие беде, но остро желающие веселья и праздника, конечно, переключились на конкурирующую "Россию". Но там всегда такая вакханалия, что это даже неловко обсуждать всерьез, не то что смотреть. К тому же снимают там "Огонек" в практически неизменных декорациях – невозможно понять, какого года тот или иной номер, тем более вкупе с постоянно молодеющими престарелыми артистами.

Первый канал тоже без самоповторов, увы, не обошелся. Но если появление на экране ныне покойного Иосифа Кобзона было трогательным – первый новый год мы без него, – то София Ротару и Алла Пугачева выглядели как минимум странно.

Первая в 2018-м году решила, что из-за острой политической ситуации и военного положения не будет участвовать ни в предновогодних концертах, ни в съемках у "агрессора". Каково же теперь будет удивление в Незалежной, когда узнают (эфир наших программ там запрещен), что Народная артистка Украины пела вскоре выступления президента Путина свою бессмертную "Белую зиму" на главном российском канале! А сама она ни сном, ни духом, что называется. Премьеру "Новогоднего вечера" – на русском языке! – Ротару в это время представляла на телеканале "Украина" в Киеве.

Примадонна тоже отказалась от съемок в "огоньках" – готовится к сольному концерту в апреле и бережет силы. Плюс в прошлом году ее обвинили  в плагиате – скандал был страшный Но тот ее номер все равно включили в "Новогоднюю ночь" – мол, "все флаги в гости будут к нам", как писал Пушкин.

Были еще Сергей и Татьяна Никитины с нестареющей "Александрой" – тоже с прошлого года. Да и вообще после двух ночи на Первом повторили "Новогоднюю ночь-2018" – что называется, для тех, кто не видел или забыл. Впрочем, к этому времени все у экранов уже могли находиться в подпитии, так что вряд ли поняли подлог.

На Первом, видимо, хотели, что называется, раздать всем сестрам по серьгам. Поэтому для старшей возрастной аудитории песню начала 80-х "На улице Каштановой" под фанеру лабал Юрий Антонов. А для молодежи выступала группа "#2Маши" (мол, они в топе iTunes, хотя ворастаня аудитория "Новогодней ночи" вряд ли знает) и Монеточка, ставшая открытием 2018-го. "Победила молодость", –  писали Ильф и Петров в "12 стульях". Но победила ли?..

Был, конечно, и Егор Крид, которого в этом году было на экране так много, что вполне бы мог составить конкуренцию оккупировавшим все праздничные эфиры Николаю Баскову и Филиппу Киркорову (он появился в "Новогодней ночи" несколько раз).

Справедливости ради стоит отметить, что представил Крид не уже надоевший "Цвет настроения черный", а спел дуэтом с Валерией "Часики". Причем в новой стильной аранжировке и с новыми рэп-куплетами. Премьера песни состоялась в июле прошлого года на фестивале "Жара" в Баку – и поклонники оценили. Интересно, что Криду 24 года, а Валерии – 50. Но выглядят они, как минимум, ровесниками. 

Неоднозначное впечатление оставили дуэты – ЮрКисса с ВладиМиром,  Жасмин и фигуристки Татьяны Навки. В начале декабре певица брала интервью у спортсменки в авторской передаче "Душевный разговор". Видимо, там и договорились, что несвойственным себе делом надо заняться и жене президентского пресс-секретаря...

Из плюсов "Новогодней ночи на Первом" – Валерий Леонтьев, который в кои это веки плясал не под "Зеленый свет" или Дельтаплан", а исполнил свежую песню "Мы спасены". Хороша была Лолита с "Шампанским". Благодаря  стильному молодежному саунду у этой композиции есть шанс стать хитом эфиров в наступившем году. Интересный по постановке номер на песню "Суперзвезда" был у Светланы Лободы – его снимали в отремонтированном павильоне "Космос" на ВДНХ.

За "Новогоднюю ночь на Первом" отвечало шесть режиссерских групп. Поэтому программа получилась эклектичной и неоднородной по качеству. Да и фантазийные виды из окон Останкинской башни, откуда между номерами телезрителей поздравляли ведущие, знатоков Москвы, мягко говоря, удивляли. Несколько раздражала и навязчивая повторяющаяся реклама банка, в которой снимались звезды фигурного катания, Но это уже субъективное ощущение. 

1 января 2019, 20:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Крутой развлекался со свиньей под елкой

567

комментарии

Политика

Москва распекла подло напавших на Путина Меркель и Макрона
"Я пошутил": Лукашенко выкрутился из неловкого положения перед Путиным
Меркель полюбезничала с Путиным после жесткого ультиматума
Сделано заявление об аресте Порошенко при попытке к бегству

Шоу-бизнес

Киркоров, Навка и Крид: народ онемел от странной "Новогодней ночи на Первом"
Разыгрывающая ужасную болезнь звезда "Дома-2" отменила свадьбу ради миллиона
Эффектная Меган Маркл затмила новорожденного сына Кейт Миддлтон
Очередной удар: Лорак обошла еще одна соперница

Проишествия

"Зимняя вишня", крушение Ан-148 и расстрелы в школах: самые громкие происшествия 2018 года
Королева красоты загорелась на церемонии награждения (видео)
Россиянин с тесаком напал на олимпийского призера в Таиланде (видео)
Однорукая москвичка-лесбиянка убила любовницу после корпоратива

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

Провалившиеся глаза и синие губы: умирающий Петросян шокировал юную любовницу

Юморист оказался инфицирован бывшей женой
Шоу-бизнес

Народ в шоке от разрыва Асмус и Харламова

Спусковым крючком для рассуждений сетевых сплетников стала эротичная фотография актрисы
Шоу-бизнес

Миддлтон с дробовиком заняла место кричащей Маркл

Герцогиня Кембриджская отлично стреляет
Шоу-бизнес

Малахов раскрыл тайную связь Лободы и Киркорова

Оказалось, что у певицы и короля российской эстрады есть точка соприкосновения

Гороскоп

Гороскоп на 2019 год
Астрологический прогноз с 31 декабря 2018 по 6 января 2019 года
Бизнес-гороскоп на январь 2019 года
Любовный гороскоп на январь 2019 года

Фоторепортажи

"Мисс Интернешнл" потребовалась пересадка печени из-за спортивных добавок
Крутой развлекался со свиньей под елкой
Престарелая Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь
Модель с гигантским бюстом покоряет мир

Спорт

"Какие милые": Медведева появилась на публике с возлюбленным
Дебошир Мамаев пошел на хитрость в СИЗО
Невероятный прыжок Загитовой попал на видео
"Поросенок": Дзюба сравнил Кокорина с символом Нового года

Регионы

Названа дата обрушения просевшего Крымского моста
Челябинец выкупил гей-видео и сдал вымогателей полиции
Веселый корпоратив закончился массовой дракой (видео)
Покосившийся Крымский мост спасают от обрушения
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru