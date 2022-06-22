"Говорил, что она жирная": Жениха подлой разлучницы Карнавал вывели на чистую воду

Весной поклонников популярного блогера шокировала новость о том, что она приняла предложение руки и сердца. Да, не от кого попало. Ее женихом стал Саша Стоун, с которым Валя Карнавал познакомилась во время съемок шоу "Звезды в Африке".
Сначала будущие жених и невеста просто общались, но потом между ними вспыхнули теплые чувства. а дружба переросла в серьезные отношения. Вот только у поклонников этот роман сразу вызвал вопросы. Ведь на момент участия в проекте Саша Стоун находился в отношениях. Так что, бывшую девушку Егора Крида сразу окрестили подлой разлучницей.
При этом экс-возлюбленная Саши Стоуна, по словам блогера Ксении Хоффман, еще во время его пребывания на проекта стала подозревать неладное. Тогда-то она и начала ревновать, постоянно интересуясь у парня, как он относится к Вале Карнавал. "Говорил, что она жирная, страшная, мол, я ее в жизни видел поверь мне на слово", – пересказала слова его бывшей Ксения Хоффман. Так что, теперь ей странно наблюдать за публичными ласками участников шоу "Звезды в Африке".
Сама Ксения Хоффман попыталась вывести Сашу Стоун на чистую воду, передает Пятый канал. Она предположила, что блогер просто-напросто пиарится за счет звезды интернета, а также сравнила его с Давой, которого подозревали в том же во время отношений с Ольгой Бузовой.