Лена Миро взялась за пышную грудь Анны Семенович

Подвижный рот – еще одно достоинство певицы, как считает блогер. Вывод один – пристраивать надо девку.

Лена Миро – один из самых известных блогеров Рунета – известна тем, что постоянно говорит нелицеприятные (но нередко едкие и меткие) вещи о звездах. Под ее горячую руку и острый язычок попадала даже сама Алла Пугачева!

В очередной записи Лена прошлась по Анне Семенович. "Помните, недавно писала, что Семенович бросил подлый сожитель и умотал без нее на Кипр? Не могу успокоиться, думаю все время только об Аньке. Надо пристраивать девку. Пропадет ведь одна", – пояснила выбор персоны для Лена.

"Скажу честно, не как маркетолог. Такой товар, как Анька, лицом не продашь. Обвисло немного, как и вся жопа, впрочем. Поэтому я нашла, что в Семенович есть другого хорошего. Это, конечно, сиськи, – уверена Миро. – Сиськи большие. Не во всякий бюстгальтер влезут. Их две, они -о ужас! – свои".

"Не спорю, дорогие господа, есть сиськи моложе. Есть больше. Есть те, к которым прилагается и красивая жопа с лицом. Но какой в этом смысл? Зачем платить больше?", – задает риторический вопрос блогер.

Впрочем, есть у Семенович, по мнению Миро, и другие выдающиеся достоинства: "Говорят, Семенович умела петь. Пусть даже и под фанеру. Не нужно презрительно фыркать, это тоже нужно уметь! Поди, попади в фонограмму – тут нужен опыт и особая подвижность рта. Вы понимаете, что рот – это очень важно? Представьте, если она вытворяет с микрофоном такое, чего можно ждать от неё, когда дело дойдет до непосредственного общения!".