"Обильное кровотечение": Родившая в прямом эфире в бассейне блогер оказалась на грани смерти

Врач вынес неутешительный вердикт.

София Стужук прославилась своим интересным подходом к появлению на свет наследников. Несколько лет назад девушка родила дочь на глазах у миллионов подписчиков, ведь транслировался процесс в Сеть. В прямом эфире люди с любой точки мира могли наблюдать за появлением на свет новой жизни.

Место для этого София Стужук тогда выбрала тоже необычное – домашний надувной бассейн, который, как отмечали в комментариях, находился в довольно грязном месте. Видимо, опыт прошлых лет запал в сердце звезды Интернета, и она решила его повторить. В ночь на 7 марта она стала мамой в четвертый раз, вновь рожала дома, вот только в прямой эфир решила не выходить. Девушка рассказала, что роды прошли быстро, однако болевые ощущения все же были.

Журналисты Пятого канала уже успел и пообщаться с акушер-гинекологом Марией Милютиной, которая своим комментарием дала понять, что блогер оказалась на грани смерти в момент появления дочери на свет. Врач отметила, что нельзя исключать возможность того, что все пойдет не по плану, а рядом не окажется специалиста для оказания помощи.

"Потому что кровотечения могут быть настолько обильными, что человека могут не успеть довезти до больницы", — предупредила медик.



К счастью для Софии Стужук, все обошлось. Малышка чувствует себя хорошо, братья и сестры счастливы, а муж поддерживает возлюбленную. Стоит отметить, что отцом новорожденной стал новый супруг блогера, а остальных троих детей она родила от Дмитрия, который умер от осложнений COVID-19.