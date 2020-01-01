Иранский кризис

От улучшения отношений между Ираном и США по-настоящему выиграла именно Россия, уверены аналитики
Тегеран приступил к исполнению договоренностей по сокращению своей программы по исследованию атома
Отказ Ирана от обогащенных материалов отсрочит создание ядерного оружия минимум на шесть месяцев
О достижении компромисса по всем ключевым вопросам рассказал глава МИДа Сергей Лавров
США ввели карательные меры за нарушение режима санкций в отношении Ирана
Президент России считает, что принятое в Женеве соглашение - выигрыш для всех
Власти Израиля критикуют соглашение об урегулировании ядерной проблемы Ирана
"Шестерка" согласилась признать право Ирана на мирное обогащение урана
Премьер Израиля уверен, что Иран продолжит разрабатывать ядерную программу
Автомобильная промышленность и валюта Ирана попали под санкции Белого дома