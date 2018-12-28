В США пропали интернет и телефонная связь

Клиенты телекоммуникационной компании CenturyLink сразу в нескольких штатах США от Калифорнии до Нью-Йорка испытывали проблемы с интернет-связью и с телефонной, передает Ura.ru. Сбой в работе коснулся не только обычных пользователей, но и правительственных служб. В Колорадо сотрудники медицинского центра не могли получить доступ к электронным записям пациентов.
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