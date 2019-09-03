Удаление легкого: вейп сломал жизнь юного спортсмена

Молодой человек попробовал вейп из любопытства на первом курсе университета. Он даже не заметил, как это стало зависимостью. Несмотря на то, что Уолкер всегда был спортсменом и отличался прекрасным здоровьем, его самочувствие начало постепенно ухудшаться.
Сначала у юноши появились кашель и насморк, но он списал это на обычную простуду, сообщает Life.ru. Через пару недель симптомы усилились, и Уолкер обратился к медикам. Ему прописали лекарства от простуды и стероиды, отправив домой. Однако лечение не помогло. Кроме того, у Макнайта появились рвота, лихорадка и озноб.
Испугавшись за жизнь сына, родители отвезли его в другую больницу. Врачи поняли, что дело плохо и подключили Уолтера к ЭКМО-машине. У парня диагностировали сильнейшую пневмонию и аденовирус. В обычном состоянии организм спортсмена справился бы с болезнью, но жидкость в легких из-за вейпа этому помешала.
Через пять месяцев лечения Уолтера отпустили домой, но оказалось, что он с трудом дышит сам. Осмотрев его, врачи пришли к выводу, что ему стоит удалить левое легкое.
"Вейп просто перевернул нашу жизнь с ног на голову. Он ее просто уничтожил", – заявил отец Уолтера Макнайта.
Популярные темы форума
Кто-нибудь может мне объяснить разницу между москвичами и питерцами?
Русские девки и бабы кидаются на кавказцев и азиатов как голодные.
СКОРО В ШКОЛУ,ОПЯТЬ НАЧНЁТСЯ ТРАВЛЯ
РЕБЁНКА ВАШЕГО ОБИЖАЮТ В ШКОЛЕ,ЧТО БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ????
Мужчина меня оскорбил
Мужчина верит гороскопам
КОГДА КИРГИЗЫ УБЕРУТСЯ ИЗ НАШЕГО ДОМА?
Что я здесь делаю?
Донбасс будет русским?
ПО МОСКВЕ ХОДЯТ БАБЫ В ПЛАТКАХ ЗАМОТАННЫЕ В ДЛИННЫХ ХАЛАТАХ