Туктамышева проговорилась об интимной жизни

Российская фигуристка поделилась подробностями своей интимной жизни в откровенном интервью. Видеозапись разговора Елизаветы Туктамышевой и Марии Командной появилась на YouTube в среду, 6 января.

Спортсменка отметила, что не боится открыто говорить о сексе. Тогда журналистка спросила у фигуристки, сколько раз в неделю нужно заниматься любовью, чтобы девушка была здорова. "Хоть каждый день. Зависит от желания. Мне пока 22 года, я еще не понимаю, сколько раз нужно заниматься сексом именно для здоровья. У меня пока все в порядке!" – уточнила Елизавета Туктамышева.

После этого Мария Командная поинтересовалась, действительно ли спортсменам запрещено вступать в интимную связь перед важной игрой. Молодая фигуристка согласилась с этим утверждением. Однако она не смогла объяснить, почему спортивная активность снижается после секса. "Да, есть такая теория. Как показывает практика, она правдива – лучше не заниматься сексом перед тренировками, играми. Почему? Фиг знает, потом не такой настрой", – цитирует девушку "Экспресс-газета".

Кроме того, Елизавета Туктамышева рассказала, как она предпочитает отдыхать в выходные дни. По словам фигуристки, в свободное от тренировок время она любит посещать "бани, сауны и спа-центры". Спортсменка также часто ходит по магазинам, чтобы купить себе какую-нибудь вещь "для души". "В таком случае выходные пройдут просто замечательно. Ну и вечер с молодым человеком, с бокалом вина – этого тоже никто не отменял", – заключила она.