Туктамышева показала фото с возлюбленным
У короткой ироничной подписи оказалась богатая история. Дело в том, что после появления слухов о романе фигуристов молодого человека стали называть не иначе как "бойфренд Туктамышевой", забывая о его собственных достижениях, передает сайт "Комсомольская правда". Сообщение фигуристки, судя по всему, стало насмешкой над подобным подходом.
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