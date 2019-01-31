Разъяренные фанаты Медведевой и Загитовой набросились на Туктамышеву

Шутка Елизаветы Туктамышевой вызвала бурю негодования у фанатов Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Фигуристку обвинили в "самопиаре" и посоветовали "завидовать молча".

Елизавета Туктамышева из-за болезни пропустила чемпионат России, а в результате не попала в основной состав национальной команды на чемпионат Европы. Спортсменка сможет представить Россию только на Универсиаде, которая пройдет в Красноярске 2-12 марта.

Пока же фигуристка наблюдает за нешуточными битвами, которые ведут в интернете фанаты Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Елизавета высказалась по этому поводу в Instagram с присущим ей юмором.

"Так и жду, чтобы вышел Николай Дроздов и начал "В мире животных": "Здесь вы можете увидеть загибота, а рядом с ним медвебот. Их обычно можно наблюдать вместе", – написала фигуристка. "Туктамышевоботов" спортсменка назвала вымершим видом.

Но лучше бы Елизавета не шутила. Увлеченные войной фанаты юмора не оценили и ополчились на Туктамышеву. "Мы не загитоботы, а поклонники Загитовой, которые любят ее, боготворят, Алину невозможно не любить!", "Лиза опять пиарится на других, выглядит жалко", "Сарказм – удел обиженных и оскорбленных", "Завидуй молча, Лиза, нашим прекрасным девочкам", – разразились комментариями пользователи.

Поклонники Туктамышевой настроены вполне миролюбиво. Они попытались успокоить разъяренных пользователей. Им напомнили, что и Медведева, и Загитова, и Туктамышева выступают за одну страну – Россию. И логичнее было бы не воевать друг с другом, а радоваться успеху каждой из этих талантливых фигуристок.