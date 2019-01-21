Туктамышева заявила о завершении карьеры из-за болезни
Спортсменка беспокоится, что серьезной помехой в ее работе может стать здоровье. Елизавета рассказала, что примет участие еще в одном или двух сезонах. "Не знаю, сколько еще выдержит мое здоровье. Может, сезон, может, два. Но все равно это почти конец карьеры", – поделилась она во время прямого эфира в Instagram.
Тренер фигуристки Алексей Мишин уже поспешил опровергнуть эту новость. Он утверждает, что Елизавета Туктамышева совсем не думает о завершении карьеры. Они вместе готовят новую программу, которую представят на ближайших соревнованиях.
"Никаких планов по завершению своей спортивной карьеры у Лизы нет! Более того, мы сейчас подбираем программу, подбираем музыку для новых композиций, работаем над уплотнением содержания этих программ", – цитирует Мишина Пятый канал. Наставник добавил, что правила в фигурном катании и тенденции в Международном союзе конькобежцев часто меняются, а значит, "говорить о завершении карьеры неправильно".
Напомним, в декабре прошлого года Елизавета Туктамышева подхватила воспаление легких и попала в больницу. Из-за болезни спортсменке пришлось пропустить чемпионат России, который проходил в Саранске. Фигуристка поедет на соревнования в Минске в качестве запасного участника.
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