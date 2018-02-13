За кого болеть на Олимпиаде 14 февраля

Старт "Красной машины" и надежды на золото в парном катании. Болельщиков ждет насыщенный переживаниями олимпийский день.

Хоккейная команда России начинает свой путь в нынешнем олимпийском турнире матчем со сборной Словакии. На состав российской сборной повлияли не решения МОК, а позиция НХЛ, которая не позволила своим игрокам участвовать в Олимпиаде. Впрочем, с такой же проблемой столкнулись и остальные команды, так что дружина Знарка в одинаковом с ними положении. Эксперты утверждают, что по составу российская сборная безусловно лучшая в Пхенчхане - так что ждем победы. Начало встречи в 15:10 по московскому времени.

Не теряют болельщики надежды и на российских биатлонисток. Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева участвуют в индивидуальной гонке на 15 километров. Гонка стартует в условиях почти штормового ветра. Тем не менее, наблюдатели ожидают сюрпризов - особенно от Татьяны, которая в Пхенчхане стреляет очень неплохо. Начало трансляции – в 14:00 по московскому времени.

Публикация от Tanya Akimova (@tanyaakimova1) Ноя 3, 2017 в 8:12 PDT

Победа пары Евгения Тарасова – Владимир Морозов в короткой программе командного турнира Олимпиады серьезно изменила расклады. До этого безусловными фаворитами считались канадцы Дюамель и Рэдфорд, за ними следовали и немцы Савченко и Массо. Однако теперь фанаты вправе рассчитывать, что российские звезды порадуют их золотом. Россию в парах также представят Наталья Забияко и Александр Энберт, Кристина Астахова и Алексей Рогонов. Начало соревнований – в 4:00 по московскому времени.

Бронза Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого в керлинге, наверное, изменила взгляд россиян на этот вид спорта. Вдохновленные болельщики с удовольствием поддержат команду девушек, которые встретятся на женском олимпийском турнире с родоначальниками керлинга из Великобритании. Команда Виктории Моисеевой в 2016 году выиграла чемпионат Европы, это бойцы опытные - так что и в Пхенчхане можно рассчитывать на медаль. Начнется матч Россия- Великобритания в 8:05 по московскому времени.

Конькобежки будут соревноваться на дистанции в 1000 метров. Единственная представительница России – Ангелина Голикова. Спортсменка специализируется на 500-метровой дистанции – но, возможно, и на тысяче покажет неплохой результат. Старт – в 13:00 по московскому времени, пишет Life.ru.

На санную трассу выйдут двойки. Россию представят Александр Денисьев и Владислав Антонов. Россияне утверждают, что приехали в Пхенчхан за медалью. Верим и болеем! Финал – в 14:20 по московскому времени.