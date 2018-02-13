Вяльбе кричала и колотила подругу после бронзы россиянки

Эмоции президента Федерации лыжных гонок России поразили болельщиков и журналистов. Елена Вяльбе очень переживала за Юлию Белорукову, которая выиграла бронзовую медаль в лыжном спринте на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Елена Вяльбе не смогла совладать с эмоциями. Победа ее подопечной Юлии Белоруковой стала неожиданностью, призналась позже президент российской Федерации лыжных гонок.

"Я, конечно, серьезно ждала от Саши Большунова медали, но медаль Юли Белоруковой – большая неожиданность. Даже не могу объяснить свои эмоции, я очень счастлива. В какой-то дурацкой ситуации мы находимся, но ребята смогли собраться в такой момент, и я им очень благодарна", – рассказала Вяльбе изданию Sports.ru.

Эмоции настолько захлестнули трехкратную олимпийскую чемпионку, что она на радостях начала колотить свою подругу. Потом, правда, бросилась ее же обнимать и целовать.

Публикация от Vladimir Ivanov (@jumphacker) Фев 13, 2018 в 4:38 PST

Как писали Dni.Ru, команда России завоевала четвертую и пятую медали на Олимпиаде-2018 в корейском Пхенчхане. Лыжники Юлия Белорукова и Александр Большунов пришли третьими в спринте.

Состязания спринтеров заняли всего несколько часов. Еще утром спортсмены проходили квалификацию. Сразу за ней последовали забеги 1/4 финала, полуфиналы и финал. Россиянки попали в шестерку лучших, что, по мнению специалистов, уже можно было назвать успехом.

В финале, кроме Юлии Белоруковой и Натальи Непряевой, бежали Стина Нильссон, Ханна Фалк (обе – Швеция), Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) и Джессика Диггинс (США). Фалла и Белорукова сразу пошли в отрыв и сумели сохранить преимущество до конца, заняв второе и третье места. Первой стала шведка Стина Нильссон.

Еще одну бронзу принес российской команде лыжник Александр Большунов. Он занял третье место в спринтерской гонке классическим стилем.