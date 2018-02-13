Обескровленная сборная лыжников принесла две медали России

Команда России завоевала четвертую и пятую медали на Олимпиаде-2018 в корейском Пхенчхане. Лыжники Юлия Белорукова и Александр Большунов завоевали по бронзовой награде.

Обладатели наград в женском лыжном спринте классическим стилем определились на лыжно-биатлонном стадионе в Пхенчхане. Состязания спринтеров заняли всего несколько часов. Еще утром спортсмены проходили квалификацию. Сразу за ней последовали забеги 1/4 финала, полуфиналы и финал. Россиянки попали в шестерку лучших, что, по мнению специалистов, уже можно было назвать успехом.

В финале, кроме Юлии Белоруковой и Натальи Непряевой, бежали Стина Нильссон, Ханна Фалк (обе – Швеция), Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) и Джессика Диггинс (США). Фалла и Белорукова сразу пошли в отрыв и сумели сохранить преимущество до конца, заняв второе и третье места. Первой стала шведка Стина Нильссон, пишет "360".

Публикация от Yulia Belorukova (@yulia_belorukova) Фев 9, 2018 в 9:09 PST

Но на этом приятные сюрпризы олимпийского дня не закончились. Еще одну бронзу принес российской команде лыжник Александр Большунов. Он занял третье место в спринтерской гонке классическим стилем.

В финале Большунов отстал на 1,36 секунды от победителя гонки норвежца Йоханнеса Хесфлота Клебо, который показал результат 3 минуты 5,75 секунды. Серебро – у итальянца Федерико Пеллегрино (+1,34), сообщает "Р-Спорт".

Ранее три медали российской сборной принесли фигуристы в командных соревнованиях (серебро), керлингисты в дабл-миксте (бронза) и шорт-трекист Семен Елистратов (бронза).