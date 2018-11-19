Злая Медведева треплет нервы тренеру-гею

Тренер Евгении Медведевой рассказал о работе со спортсменкой. Девушка ушла от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру весной этого года.

Евгения Медведева готовится к участию в шестом этапе Гран-при, который пройдет во Франции с 23 по 25 ноября. Она тренируется под руководством помощницы Брайана Орсера Трейси Уилсон. Сам наставник был вынужден уехать в Москву для поддержки другого воспитанника – японца Юдзуру Ханю.

Канадский тренер отметил способности российской фигуристки и сказал, что с ней работал хороший специалист. "Особых сложностей с Евгений не было. Она потрясающая фигуристка, которая очень любит кататься. У нее просто космический талант, плюс она пришла ко мне от очень хорошего тренера", – поделился он.



Он добавил, что Евгения стала старше, а конкуренция – серьезнее. Девушке нужно привыкнуть к поражениям и научиться получать удовольствие от выхода на лед. "Следующий шаг в ее карьере – наслаждение катанием. Просто взрослый спортсмен не может выигрывать все соревнования подряд. Молодой фигурист – да. Когда-то все мог выиграть Джейсон Браун, тот же Юдзуру Ханю. Юна Ким собирала все награды по юниорам. Нужно быть готовым иногда проиграть, только спортсменам это очень сложно понять", – сказал Орсер в интервью порталу "Спорт-экспресс".

Орсер добавил, что Медведева стала кататься лучше по сравнению с выступлением в Канаде на втором этапе Гран-при, которое многие эксперты посчитали слабым и неуверенным. После неудачи на соревнованиях спортсменка позвонила своему тренеру. "Женя была очень подавлена, но я ей сказал, что однажды она вспомнит об этом дне и поймет, что кое-чему научилась. Тогда это было невозможно – она была немного сумасшедшей, злой и подавленной. И продолжил: "Будь злой и расстроенной, но ты получишь урок, а завтра настанет новый день", – поведал он. Брайан уверен, что россиянка в силах завоевать золото на ближайших соревнованиях.

Канадский специалист также рассказал, что советует своим ученикам ничего не читать о себе в интернете и игнорировать комментарии недоброжелателей. "Представляю, каково спортсменам приходится сейчас. Иногда старт может выйти просто провальным, и что тогда? Очень надеюсь, мои спортсмены придерживаются этого совета и ничего не читают", – сообщил он.

Напомним, что в мае этого года Евгения Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе с большим скандалом. Теперь девушка проживает в Канаде и занимается под руководством специалиста Брайана Орсера, который признался в нетрадиционной сексуальной ориентации в 1998 году.

Недавно Евгения выразила соболезнования бывшему тренеру, которая недавно потеряла мать. Трагический пост она опубликовала на своей странице в Instagram. Медведева написала, что всегда будет помнить Этери Петровну.