Роналду рассказал о тайной любви

Криштиану Роналду решился сделать признание. Оказалось, что футбол не единственная его страсть, передает "360" со ссылкой на издание O Bola.
"Мне нравится UFC, люблю смотреть поединки. Также смотрю теннис и баскетбол. Пинг-понг – второй любимый вид спорта. Я в него хорошо играю", – честно сказал форвард сборной Португалии.
Cristiano Ronaldo : "S'il y a un autre sport dans lequel je suis bon? C'est le ping-pong." pic.twitter.com/Ky4mLQTLW9— Instant Foot ⭐⭐ (@lnstantFoot) 9 апреля 2017 г.
Заявлено и о месте происшествия
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