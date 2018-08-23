Роналду рассказал о тайной любви

Криштиану Роналду решился сделать признание. Оказалось, что футбол не единственная его страсть, передает "360" со ссылкой на издание O Bola.

"Мне нравится UFC, люблю смотреть поединки. Также смотрю теннис и баскетбол. Пинг-понг – второй любимый вид спорта. Я в него хорошо играю", – честно сказал форвард сборной Португалии.