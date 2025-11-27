Руководителем Комитета по развитию туризма Казани назначен Александр Шавлиашвили

Суд вынес приговор Аглае Тарасовой Тесты Нарколог поставил Волочковой серьезный диагноз Игры Сонник

Топ новостей недели

Доктор Мясников рассказал, как решить проблемы со сном раз и навсегдаДоктор Мясников рассказал, как решить проблемы со сном раз и навсегда Год Огненной Лошади: в каких цветах встречать 2026, чтобы оседлать удачуГод Огненной Лошади: в каких цветах встречать 2026, чтобы оседлать удачу "Это плохой врач": доктор Мясников назвал простой способ проверить компетентность медика"Это плохой врач": доктор Мясников назвал простой способ проверить компетентность медика "Контакты с западными спецслужбами": кто на самом деле финансирует Аллу Пугачеву?"Контакты с западными спецслужбами": кто на самом деле финансирует Аллу Пугачеву?

Лента новостей

Четверг 27 ноября

16:51Родившая невеста Тимати заявила о проблемах со здоровьем: Пропало молоко и выпадают волосы 16:07Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье 15:19Руководителем Комитета по развитию туризма Казани назначен Александр Шавлиашвили 13:36Воробьев: 80% выпускников предпрофессиональных классов Подмосковья поступают на бюджет 13:17"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа 12:25У Тимура Батрутдинова отбирают московскую недвижимость: что натворил главный холостяк Comedy Club? 11:25Утренние зарядки будут проводить зимой на катке ВДНХ 10:34Назван один утренний напиток, способный управлять нашим организмом 09:33Долина открыла ящик Пандоры: как пенсионеры отбирают квартиры у честных покупателей 08:19Что будет с нашим телом, если пропускать один прием пищи – эксперты дали ответ 03:23Доктор Мясников назвал 5 главных ошибок в новогоднюю ночь 00:26Один день решит всю зиму: главные запреты 27 ноября, нарушение которых сулит голод и беду 21:38Синоптик рассказал о погоде в Москве последние дни осени 21:20Эксперты раскрыли среднюю стоимость новогодних туров по городам России 19:44Суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по резонансному делу 18:59Не стало звезды фильма "Одиннадцать друзей Оушена" – мир потерял талант редкого гения 18:00Обнародована внушительная стоимость роскошного наряда Оксаны Самойловой 16:50Победивший старость Шаляпин заявил о желании прожить до 100 лет 15:58Тодоренко впервые откровенно рассказала о нестандартной подготовке к родам 14:12Дело не только в креме: 3 уровня защиты, которые действительно спасут вашу кожу зимой 12:50Москвичи могут порадовать бездомных животных лакомствами 12:28Шестая Московская неделя моды пройдет в Манеже в марте 2026 года 12:13Галопом в 2026-й: подбираем идеальный новогодний наряд по знаку зодиака 11:35Брак главной свахи страны оказался фикцией: Лариса Гузеева годами водила всех за нос 10:23"Метеозависимости не существует": врач объяснила, почему на самом деле вас "ломает" на погоду 09:29Виктория Боня шокировала откровенностью: звезда рассказала о процедуре интимного омоложения 08:30Раскрыта главная тайна Альцгеймера: ученые поняли, почему больные забывают близких 06:39Финансовый чек-лист на декабрь: 7 шагов, чтобы войти в новый год без долгов и с чистой совестью 03:32Врачи назвали главную ошибку, которая "разрушает" суставы к 35 годам 00:57Один килограмм пельменей – к деньгам: как 26 ноября "налепить" себе удачу на весь год 20:11Загитова испытывает колоссальный стресс и давление от ожиданий окружающих – психолог 18:18Решившаяся на кардинальные перемены Собчак сделала громкое заявление 17:07Близкий друг отреагировал на информацию о тяжелом заболевании 88-летнего Дроздова 16:18Сердюков не оправдал большие ожидания Бородиной: провалил проверку 14:22Автоматическая или ручная транскрибация: что выбрать для вашего проекта 13:54Доктор Мясников назвал самые опасные продукты: и это не жирное и жареное 13:06Назван самый модный маникюр на Новый год 2026: он выглядит дорого и подходит ко всему 11:57Как атомные технологии помогают планете: в Москве представят фильм-путешествие по закрытым объектам 11:47Как полноценно отдохнуть за 20 минут: способ, о котором больше не молчат ученые 10:30Можно ли есть яйцо с этим страшным серым кольцом вокруг желтка – эксперты дали четкий ответ 09:10Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого 08:43Доктор Мясников объяснил, можно ли на самом деле пользоваться пластиковыми досками 06:04Семья тяжелобольного Брюса Уиллиса готовится к самому худшему 03:54Стол, который принесет удачу: чем угостить Огненную Лошадь в 2026 году 00:41Одно простое действие 25 ноября, чтобы привлечь в дом деньги и удачу на весь год 20:57Вся страна оплакивает народную артистку – уход культовой актрисы стал ударом для тысяч людей 19:52Стоит ли ждать снега на Новый год в Москве – синоптик дала точный ответ 18:48Компактное решение для вашей стирки: стиральная машина TCL W-SF606W 18:00Ушла из жизни ярчайшая звезда Болливуда – весь мир провожает легенду в последний путь 16:33Вскрылись данные о романе оскандалившегося Диброва с богатой женщиной
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Руководителем Комитета по развитию туризма Казани назначен Александр Шавлиашвили

Руководителем Комитета по развитию туризма Казани назначен Александр Шавлиашвили
158

Мэр Казани Ильсур Метшин провел рабочую встречу с предпринимателем из Санкт-Петербурга Александром Шавлиашвили, итогом которой стало новое назначение.

Сегодня в Казанской Ратуше состоялась встреча Мэра Казани Ильсура Метшина с учредителем и управляющим партнером группы компаний "АГНА" Александром Шавлиашвили. Кандидатура господина Шавлиашвили привлекла внимание главы города в ходе открытого конкурса на пост председателя Комитета по делам детей и молодежи, где он представил ряд перспективных идей по развитию туристической отрасли столицы Татарстана.

Комментируя назначение, Ильсур Метшин подчеркнул высокий профессионализм нового руководителя и обозначил стоящие перед ним стратегические задачи.

"По итогам конкурса на должность председателя комитета по делам детей и молодежи мы сказали, что внимательно отнесемся ко всем кандидатам. Ваша кандидатура нам хорошо запомнилась, запомнилась и ваша цель – достичь к 2030 голу 6 млн туристов. Добро пожаловать в нашу команду! Надеемся, что ваш опыт и ваша энергия позволят нам взять новые рубежи и продолжить уверенное движение к тому, чтобы Казань стала самым привлекательным городом страны, чтобы другие города приезжали к нам учиться, перенимали у нас опыт гостеприимства", — заявил мэр Казани.

В свою очередь, Александр Шавлиашвили принял предложение и выразил готовность приступить к работе.

"Спасибо, для меня это большая честь и ответственность. Я с гордостью принимаю ваше предложение, буду стараться все делать для Казани. Не только я, но и вся страна видит, как развивается ваш город, и я уверен, что цифра в 6 миллионов туристов станет только отправной точкой. Думаю, что все сможем реализовать", — отметил он.

В ходе конкурсного отбора Александр Шавлиашвили представил несколько инициатив, получивших высокую оценку жюри. В частности, был предложен проект по трансформации Казанского зооботанического сада со строительством новых оранжерей, который может стать дополнительной точкой притяжения туристов и потребует привлечения как частных, так и государственных инвестиций.

На посту председателя Комитета по развитию туризма Александр Шавлиашвили сменил Дарью Санникову, которая ранее была назначена на должность советника Мэра по работе в Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+.

Биографическая справка:

Александр Шавлиашвили имеет высшее образование по направлениям "Экономика и управление" (Финансовый университет при Правительстве РФ, 2022) и "Государственное и муниципальное управление" (РАНХиГС при Президенте РФ, магистратура, 2025).

Начал профессиональную деятельность в 2005 году в ресторанной сфере Санкт-Петербурга. Занимал руководящие должности, в 2016 году являлся генеральным менеджером международного ресторанного холдинга Ginza Project в Нью-Йорке. Имеет значительный опыт в организации крупных международных мероприятий: работал руководителем сервисов питания Оргкомитета FIFA-2018, консультантом по организации мероприятий UEFA EURO-2020 и руководителем оргкомитета финала Лиги чемпионов УЕФА 2022 года.

С 2018 года по настоящее время — учредитель и управляющий партнер группы компаний "АГНА" (Санкт-Петербург).

Отмечен благодарственным письмом Президента РФ за вклад в подготовку и проведение Чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

Шоу-бизнес в Telegram

27 ноября 2025, 15:19
Фото: iStok
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Воробьев: 80% выпускников предпрофессиональных классов Подмосковья поступают на бюджет

Воробьев: 80% выпускников предпрофессиональных классов Подмосковья поступают на бюджет
Определиться с будущей профессией и получить дополнительные баллы для поступления в престижный вуз старшеклассникам Подмосковья помогает система предпрофклассов. В школах Московской области предпрофессиональные классы открыты в 90% образовательных учреждений, в них занимаются свыше 47 тыс.

Москвичи могут порадовать бездомных животных лакомствами

Москвичи могут порадовать бездомных животных лакомствами
Они не могут написать письмо Деду Морозу, но их мечты все равно можно исполнить. Эта акция, уже ставшая для города доброй традицией, третий год подряд объединяет неравнодушных горожан и зооволонтеров.

Шестая Московская неделя моды пройдет в Манеже в марте 2026 года

Шестая Московская неделя моды пройдет в Манеже в марте 2026 года
Столица вновь готовится стать центром притяжения для сотен дизайнеров и тысяч ценителей моды со всей страны и из-за рубежа. В Центральном выставочном зале "Манеж" с 12 по 17 марта 2026 года пройдет шестая Московская неделя моды — ключевое событие для всей fashion-индустрии России.

Автоматическая или ручная транскрибация: что выбрать для вашего проекта

Автоматическая или ручная транскрибация: что выбрать для вашего проекта
В современном мире, где объем информации стремительно растет, потребность в точной и быстрой транскрибации аудио– и видеоматериалов становится все более актуальной.

Как атомные технологии помогают планете: в Москве представят фильм-путешествие по закрытым объектам

Как атомные технологии помогают планете: в Москве представят фильм-путешествие по закрытым объектам
Документальный фильм, снятый в четырех странах на двух континентах, призван доказать, что атомная энергетика является ключом к устойчивому будущему планеты. 2 декабря в московском музее "Атом" на ВДНХ состоится премьера полнометражного документального фильма "Земля, я с тобой".

Выбор читателей

26/11СрдРаскрыта главная тайна Альцгеймера: ученые поняли, почему больные забывают близких 26/11СрдБрак главной свахи страны оказался фикцией: Лариса Гузеева годами водила всех за нос 25/11ВтрРешившаяся на кардинальные перемены Собчак сделала громкое заявление 25/11ВтрЗагитова испытывает колоссальный стресс и давление от ожиданий окружающих – психолог 27/11Чтв"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа 26/11СрдСуд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по резонансному делу