Руководителем Комитета по развитию туризма Казани назначен Александр Шавлиашвили

Мэр Казани Ильсур Метшин провел рабочую встречу с предпринимателем из Санкт-Петербурга Александром Шавлиашвили, итогом которой стало новое назначение.



Сегодня в Казанской Ратуше состоялась встреча Мэра Казани Ильсура Метшина с учредителем и управляющим партнером группы компаний "АГНА" Александром Шавлиашвили. Кандидатура господина Шавлиашвили привлекла внимание главы города в ходе открытого конкурса на пост председателя Комитета по делам детей и молодежи, где он представил ряд перспективных идей по развитию туристической отрасли столицы Татарстана.

Комментируя назначение, Ильсур Метшин подчеркнул высокий профессионализм нового руководителя и обозначил стоящие перед ним стратегические задачи.

"По итогам конкурса на должность председателя комитета по делам детей и молодежи мы сказали, что внимательно отнесемся ко всем кандидатам. Ваша кандидатура нам хорошо запомнилась, запомнилась и ваша цель – достичь к 2030 голу 6 млн туристов. Добро пожаловать в нашу команду! Надеемся, что ваш опыт и ваша энергия позволят нам взять новые рубежи и продолжить уверенное движение к тому, чтобы Казань стала самым привлекательным городом страны, чтобы другие города приезжали к нам учиться, перенимали у нас опыт гостеприимства", — заявил мэр Казани.

В свою очередь, Александр Шавлиашвили принял предложение и выразил готовность приступить к работе.

"Спасибо, для меня это большая честь и ответственность. Я с гордостью принимаю ваше предложение, буду стараться все делать для Казани. Не только я, но и вся страна видит, как развивается ваш город, и я уверен, что цифра в 6 миллионов туристов станет только отправной точкой. Думаю, что все сможем реализовать", — отметил он.

В ходе конкурсного отбора Александр Шавлиашвили представил несколько инициатив, получивших высокую оценку жюри. В частности, был предложен проект по трансформации Казанского зооботанического сада со строительством новых оранжерей, который может стать дополнительной точкой притяжения туристов и потребует привлечения как частных, так и государственных инвестиций.

На посту председателя Комитета по развитию туризма Александр Шавлиашвили сменил Дарью Санникову, которая ранее была назначена на должность советника Мэра по работе в Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+.

Биографическая справка:

Александр Шавлиашвили имеет высшее образование по направлениям "Экономика и управление" (Финансовый университет при Правительстве РФ, 2022) и "Государственное и муниципальное управление" (РАНХиГС при Президенте РФ, магистратура, 2025).

Начал профессиональную деятельность в 2005 году в ресторанной сфере Санкт-Петербурга. Занимал руководящие должности, в 2016 году являлся генеральным менеджером международного ресторанного холдинга Ginza Project в Нью-Йорке. Имеет значительный опыт в организации крупных международных мероприятий: работал руководителем сервисов питания Оргкомитета FIFA-2018, консультантом по организации мероприятий UEFA EURO-2020 и руководителем оргкомитета финала Лиги чемпионов УЕФА 2022 года.

С 2018 года по настоящее время — учредитель и управляющий партнер группы компаний "АГНА" (Санкт-Петербург).

Отмечен благодарственным письмом Президента РФ за вклад в подготовку и проведение Чемпионата мира по футболу FIFA-2018.