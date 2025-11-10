"Мосбилет" подобрал спектакли, которые будут интересны и детям, и взрослым

Столичные театры предлагают огромный выбор спектаклей на любой вкус – от нестареющей классики до совершенно новых, неожиданных прочтений.



«Маленький принц» в Театре сатиры

Философская притча Антуана де Сент-Экзюпери оживает на сцене Театра сатиры. Это история о мальчике, путешествующем по Вселенной, и о встречах, которые меняют его взгляд на мир. Спектакль идеально подходит для того, чтобы после него поговорить с ребенком о том, что значит быть ответственным за тех, кого приручил, и почему самое главное невидимо для глаз.

Для кого: 6+

Когда: 30 ноября, 14 декабря

Где: Триумфальная площадь, дом 2, строение 1

«Аленький цветочек» в Театре имени Пушкина

Это не просто спектакль, а настоящая легенда, занесенная в Книгу рекордов России! Премьера состоялась еще в 1950 году, и теперь, к 75-летию постановки, театр представляет ее обновленную версию. Трогательная история о том, как за безобразной внешностью чудища можно разглядеть доброе и любящее сердце, не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Для кого: 0+

Когда: 13 и 14 декабря

Где: Тверской бульвар, дом 23

«Щелкунчик» в Театре на Таганке

Готовы увидеть знакомую сказку Гофмана в совершенно новом свете? Действие перенесено в Россию начала XX века, а взрослые легко узнают в постановке киноэстетику Тима Бертона. Детей ждет особенный сюрприз: им советуют взять с собой в зал любимую игрушку. Вместе с героями они победят Мышиную королеву и увидят, как оживают их игрушечные друзья.

Для кого: 6+

Когда: 29-30 ноября, 21, 27-28 декабря

Где: улица Земляной Вал, дом 76/21, строение 1

«Летучий корабль» в Театре Терезы Дуровой

Настоящая визитная карточка театра! Этот яркий и музыкальный спектакль создан по мотивам знаменитого мультфильма. История капризной царевны Забавы и простого парня Вани оживет под любимые с детства песни Максима Дунаевского и Юрия Энтина. Отличный повод подпевать всем залом!

Для кого: 6+

Когда: с 26 по 28 декабря

Где: Павловская улица, дом 6

«Русалочка» в Московском театре юного зрителя

Эта постановка для зрителей постарше. Трогательная и немного печальная сказка Ганса Христиана Андерсена о Русалочке, которая ради любви познала не только счастье, но и горечь потери. Это серьезный и глубокий спектакль, который заставит задуматься о цене настоящих чувств и самопожертвовании.

Для кого: 12+

Когда: 15 ноября, 20, 21, 28 декабря

Где: Мамоновский переулок, дом 8, строение 1

«Тайна старого Скруджа» в театре «Вишневый сад»

Идеальный спектакль для создания новогоднего настроения! История о старом и скупом мистере Скрудже, к которому в канун Рождества приходят духи, напоминает о самом главном. Веселые музыкальные номера, клоунада и волшебные превращения напомнят и детям, и взрослым, что доброта и любовь к близким — самые главные сокровища.

Для кого: 6+

Когда: 20, 27, 31 декабря

Где: Малая Сухаревская площадь, дом 10

Все билеты на эти и другие спектакли можно удобно приобрести в сервисе «Мосбилет».